İtalya’da batan yat: Morgan Stanley Bankası Başkanı ile teknoloji milyoneri Lynch kayıplar arasında
© AA / Alberto Lo BiancoPalermo'da batan yattaki kayıp kişilerin arama çalışmaları devam ediyor
© AA / Alberto Lo Bianco
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İtalya’nın Palermo kentinde dün batan yatta Morgan Stanley International Bankası Başkanı Jonathan Bloomer ve teknoloji milyoneri Mike Lynch ile kızı kaybolanlar arasında bulunuyor. Arama çalışmalarına devam ediliyor.
Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello açıklarında dün sabah yerel saatle 05.00 sıralarında fırtınalı havanın etkisiyle 56 metre uzunluğundaki tekne batmış ve sahil güvenlik ekipleri ile itfaiye 15 kişiyi kurtarmıştı. Acil durum ekipleri ilerleyen saatlerde bir kişinin cesedine ulaştı ve 6 kişinin hali hazırda kayıp olduğu açıklandı.
#Palermo, naufragio imbarcazione a Porticello: proseguono da parte dei #vigilidelfuoco le ricerche delle 6 persone segnalate come disperse. Giunti da Cagliari, Sassari e Roma i #sommozzatori speleo [#19agosto 19:30] pic.twitter.com/7WY30ckxcK— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 19, 2024
Teknenin 49 metre derine battığı, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve havadan bir helikopterin de destek verdiği kaydedildi. Kayıp 6 kişi arasında Morgan Stanley International Bankası Başkanı Jonathan Bloomer, Yeni Zelandalı avukat Ayla Reynold, İngiliz teknoloji milyoneri Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızının yer aldığı basına yansıdı.
15 persone tratte in salvo dopo l'affondamento di uno yacht al largo di Porticello. In corso le ricerche coordinate dalla #GuardiaCostiera di #Palermo per le 6 persone ancora disperse, con mezzi navali e aerei della Guardia Costiera, e sommozzatori dei @vigilidelfuoco pic.twitter.com/NX8XSP9ArM— Guardia Costiera (@guardiacostiera) August 19, 2024
© AA / Alberto Lo Biancoİtalya’da batan yat: Morgan Stanley Bankası Başkanı ile teknoloji milyoneri Lynch kayıplar arasında
© AA / Alberto Lo Bianco