https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/italyada-batan-yat-morgan-stanley-bankasi-baskani-ile-teknoloji-milyoneri-lynch-kayiplar-arasinda-1087037713.html

İtalya’da batan yat: Morgan Stanley Bankası Başkanı ile teknoloji milyoneri Lynch kayıplar arasında

İtalya’da batan yat: Morgan Stanley Bankası Başkanı ile teknoloji milyoneri Lynch kayıplar arasında

Sputnik Türkiye

İtalya’nın Palermo kentinde dün batan yatta Morgan Stanley International Bankası Başkanı Jonathan Bloomer ve teknoloji milyoneri Mike Lynch ile kızı... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T09:59+0300

2024-08-20T09:59+0300

2024-08-20T09:59+0300

dünya

morgan stanley

italya

palermo

yat

mike lynch

jonathan bloomer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087037149_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_15a2ef33726147927f6b4d34e911c22b.jpg

Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello açıklarında dün sabah yerel saatle 05.00 sıralarında fırtınalı havanın etkisiyle 56 metre uzunluğundaki tekne batmış ve sahil güvenlik ekipleri ile itfaiye 15 kişiyi kurtarmıştı. Acil durum ekipleri ilerleyen saatlerde bir kişinin cesedine ulaştı ve 6 kişinin hali hazırda kayıp olduğu açıklandı.Teknenin 49 metre derine battığı, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve havadan bir helikopterin de destek verdiği kaydedildi. Kayıp 6 kişi arasında Morgan Stanley International Bankası Başkanı Jonathan Bloomer, Yeni Zelandalı avukat Ayla Reynold, İngiliz teknoloji milyoneri Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızının yer aldığı basına yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/meteorolojiden-pes-pese-saganak-yagmur-aciklamasi-sehirleri-siralayarak-uyardi-1087033014.html

italya

palermo

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

morgan stanley, italya, palermo, yat, mike lynch, jonathan bloomer