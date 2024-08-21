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Sarıyer'de tekne battı: 3 kişi ve 1 köpek yüzerek kurtuldu, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Sarıyer'de tekne battı: 3 kişi ve 1 köpek yüzerek kurtuldu, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
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Tarabya açıklarında tekne battı. 3 kişi ve bir köpek yüzerken denk geldikleri 21.08.2024, Sputnik Türkiye
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tekne kazası
tekne faciası
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istanbul
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İstanbul Sarıyer'de salı günü saat 22.00 civarında Tarabya açıklarında gerçekleşen olayda 4 kişi ve 1 köpeğin olduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. 3 kişi ve köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmaya çalışırken, durumu fark eden başka teknedeki kişiler, yüzen vatandaşları tekneye alarak karaya çıkarttı.Sağlık ekipleri, karaya çıkarılan 3 kişi ve köpeğe olay yerinde tedbir amacıyla müdahale etti. Karaya çıkartılan kişilerin ve köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi aktarıldı.'Biri tekne battığında kaybolmuş zaten'Karaya ulaşmaya çalışan 3 kişi ve köpeği fark edip teknesine alan Kaptan Akın Bektaş, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bodrumda-bir-evde-2-kisinin-olu-bulunmasiyla-ilgili-3-supheli-daha-tutuklandi-1087077317.html
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tekne, tekne kazası, tekne faciası, batık, istanbul, sarıyer, tarabya, deniz
tekne, tekne kazası, tekne faciası, batık, istanbul, sarıyer, tarabya, deniz

Sarıyer'de tekne battı: 3 kişi ve 1 köpek yüzerek kurtuldu, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

03:27 21.08.2024
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-AW271353Kurtarılan köpek
Kurtarılan köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
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Tarabya açıklarında tekne battı. 3 kişi ve bir köpek yüzerken denk geldikleri
İstanbul Sarıyer'de salı günü saat 22.00 civarında Tarabya açıklarında gerçekleşen olayda 4 kişi ve 1 köpeğin olduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. 3 kişi ve köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmaya çalışırken, durumu fark eden başka teknedeki kişiler, yüzen vatandaşları tekneye alarak karaya çıkarttı.
Sağlık ekipleri, karaya çıkarılan 3 kişi ve köpeğe olay yerinde tedbir amacıyla müdahale etti. Karaya çıkartılan kişilerin ve köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi aktarıldı.

'Biri tekne battığında kaybolmuş zaten'

Karaya ulaşmaya çalışan 3 kişi ve köpeği fark edip teknesine alan Kaptan Akın Bektaş, şöyle konuştu:
“Biz Kireçburnu’na gidip gelecektik. Tarabya marinadan çıktık. Orada arkadaşlar sahilden bağırdılar, ne olduğunu anlayamadık ilk başta, motoru stop ettik. Derinden bir ses gelmeye başladı açıktan. Arkadaşları gördük, aradık bir 10 dakika, arkadaşları bulduk, tekneye aldık marinaya getirdik. Polisi aradık. 3 kişi bulduk, 4 kişilermiş. Biri tekne battığında kaybolmuş zaten, öyle söylediler. Tekne vilayet evinin oralarda batmış. 1 tanesi bayağı bir yorulmuştu, 2 tanesi de pek de iyi bir bir durumda değildi. 40 dakikadır suda olduklarını söylediler. Üçü de erkekti, yanlarında bir de köpekleri vardı.”
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