https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bodrumda-bir-evde-2-kisinin-olu-bulunmasiyla-ilgili-3-supheli-daha-tutuklandi-1087077317.html
Bodrum'da bir evde 2 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli daha tutuklandı
Bodrum'da bir evde 2 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli daha tutuklandı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T01:50+0300
2024-08-21T01:50+0300
2024-08-21T01:59+0300
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bodrum
cinayet
tutuklu
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Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir evde bulunan 2 cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında D.S, A.K. ve M.A. da gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ihbar üzerine bir eve giden polis ekibi, T.Y. ve A.S'yi evde ölü bulmuş, bu kişilerin silahla ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etmişti.Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/sularinin-satildigini-iddia-eden-koy-sakinleri-su-borularini-kesti-yangin-baslatti-iddia-yalanlandi-1087076327.html
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bodrum, cinayet, tutuklu
Bodrum'da bir evde 2 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli daha tutuklandı
01:50 21.08.2024 (güncellendi: 01:59 21.08.2024)
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir evde bulunan 2 cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında D.S, A.K. ve M.A. da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.
Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ihbar üzerine bir eve giden polis ekibi, T.Y. ve A.S'yi evde ölü bulmuş, bu kişilerin silahla ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etmişti.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.