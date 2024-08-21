https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bodrumda-bir-evde-2-kisinin-olu-bulunmasiyla-ilgili-3-supheli-daha-tutuklandi-1087077317.html

Bodrum'da bir evde 2 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli daha tutuklandı

Bodrum'da bir evde 2 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli daha tutuklandı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T01:50+0300

2024-08-21T01:50+0300

2024-08-21T01:59+0300

türkiye

bodrum

cinayet

tutuklu

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Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir evde bulunan 2 cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında D.S, A.K. ve M.A. da gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ihbar üzerine bir eve giden polis ekibi, T.Y. ve A.S'yi evde ölü bulmuş, bu kişilerin silahla ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etmişti.Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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bodrum, cinayet, tutuklu