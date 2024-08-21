https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/rusyanin-bes-bolgesinde-45-ukrayna-ihasi-engellendi-1087081536.html
Rusya’nın beş bölgesinde 45 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın beş bölgesinde 45 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun ilerleyişi karşısında ne yapacağını şaşıran Kiev rejimi, terör yöntemlerine başvurmakta buluyor. Rusya hava savunma güçleri geçen gece 11’i... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T07:20+0300
2024-08-21T07:20+0300
2024-08-21T07:32+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırılarını gerçekleştirme girişimi sırasında görev başındaki hava savunma güçlerinin 45 uçak tipi İHA imha ettiğini bildirdi.Açıklamada, 11 İHA’nın Moskova Bölgesi’nde vurulduğu kaydedilirken Bryansk 23, Belgorod 6, Kaluga 3 ve Kursk'ta 2 hava hedefinin daha engellendiği belirtildi.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de Telegram paylaşımında, başkent Moskova’nın geçen gece tüm zamanların en yoğun İHA saldırısının hedefi haline geldiğini yazdı.Saldırının başarıyla püskürtüldüğünü kaydeden Sobyanin, Moskova yönünde ilerleyen 10 İHA’nın engellendiğini belirterek, “Durum kontrol altında” diye ekledi.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/rus-ordusuna-3-yeni-askeri-birlik-geliyor-1087063395.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, moskova, bryansk, belgorod, kaluga bölgesi, kursk, kursk bölgesi, sergey sobyanin, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, moskova, bryansk, belgorod, kaluga bölgesi, kursk, kursk bölgesi, sergey sobyanin, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
Rusya’nın beş bölgesinde 45 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:20 21.08.2024 (güncellendi: 07:32 21.08.2024)
Rus ordusunun ilerleyişi karşısında ne yapacağını şaşıran Kiev rejimi, terör yöntemlerine başvurmakta buluyor. Rusya hava savunma güçleri geçen gece 11’i Moskova Bölgesi’nde 45 insansız hava aracını (İHA) imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırılarını gerçekleştirme girişimi sırasında görev başındaki hava savunma güçlerinin 45 uçak tipi İHA imha ettiğini bildirdi.
Açıklamada, 11 İHA’nın Moskova Bölgesi’nde vurulduğu kaydedilirken Bryansk 23, Belgorod 6, Kaluga 3 ve Kursk'ta 2 hava hedefinin daha engellendiği belirtildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de Telegram paylaşımında, başkent Moskova’nın geçen gece tüm zamanların en yoğun İHA saldırısının hedefi haline geldiğini yazdı.
Saldırının başarıyla püskürtüldüğünü kaydeden Sobyanin, Moskova yönünde ilerleyen 10 İHA’nın engellendiğini belirterek, “Durum kontrol altında” diye ekledi.
Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.