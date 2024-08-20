https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/rus-ordusuna-3-yeni-askeri-birlik-geliyor-1087063395.html
Rus ordusuna 3 yeni askeri birlik: Sınır bölgeleri güçlendirilecek
Rus ordusuna 3 yeni askeri birlik: Sınır bölgeleri güçlendirilecek
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Kursk saldırıları sonrası sınır bölgelerini güçlendirme kararı alan Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod, Bryansk ve Kursk gibi Ukrayna... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T17:30+0300
2024-08-20T17:30+0300
2024-08-20T17:33+0300
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Savunma Bakanı Andrey Belousov, yakın zamanda oluşturulan ve sınır bölgelerinin askeri güvenliğinin ele alındığı Askeri Koordinasyon Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırında yer alan Rus bölgesi Kursk ile birlikte Belgorod ve Bryansk’ta tam donanımlı yeni askeri birliklerin oluşturulacağını duyurdu.Konsey'de onaylanan ortak karar metninde, 'Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile Belgorod, Kursk ve Bryansk gruplarının komutanlarının, bölgedeki vatandaşların ve bölgelerin insansız hava aracı saldırıları ve diğer saldırı araçlarına karşı savunulmasından sorumlu olacağı' da vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/kursk-bolgesinde-ukrayna-askeri-konvoyunun-ilerleyisi-durduruldu-9-techizat-kul-oldu-1087040556.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, bryansk, kursk, belgorod
Rus ordusuna 3 yeni askeri birlik: Sınır bölgeleri güçlendirilecek
17:30 20.08.2024 (güncellendi: 17:33 20.08.2024)
Ukrayna ordusunun Kursk saldırıları sonrası sınır bölgelerini güçlendirme kararı alan Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod, Bryansk ve Kursk gibi Ukrayna sınırlarında 3 yeni birlik oluşturma kararı aldı.
Savunma Bakanı Andrey Belousov,
yakın zamanda oluşturulan ve sınır bölgelerinin askeri güvenliğinin ele alındığı Askeri Koordinasyon Konseyi
toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırında yer alan Rus bölgesi Kursk
ile birlikte Belgorod
ve Bryansk
’ta tam donanımlı yeni askeri birliklerin oluşturulacağını duyurdu.
Konsey'de onaylanan ortak karar metninde, 'Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile Belgorod, Kursk ve Bryansk gruplarının komutanlarının, bölgedeki vatandaşların ve bölgelerin insansız hava aracı saldırıları ve diğer saldırı araçlarına karşı savunulmasından sorumlu olacağı' da vurgulandı.