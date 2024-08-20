https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/rus-ordusuna-3-yeni-askeri-birlik-geliyor-1087063395.html

Rus ordusuna 3 yeni askeri birlik: Sınır bölgeleri güçlendirilecek

Rus ordusuna 3 yeni askeri birlik: Sınır bölgeleri güçlendirilecek

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Kursk saldırıları sonrası sınır bölgelerini güçlendirme kararı alan Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod, Bryansk ve Kursk gibi Ukrayna... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T17:30+0300

2024-08-20T17:30+0300

2024-08-20T17:33+0300

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ukrayna ordusu

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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Savunma Bakanı Andrey Belousov, yakın zamanda oluşturulan ve sınır bölgelerinin askeri güvenliğinin ele alındığı Askeri Koordinasyon Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırında yer alan Rus bölgesi Kursk ile birlikte Belgorod ve Bryansk’ta tam donanımlı yeni askeri birliklerin oluşturulacağını duyurdu.Konsey'de onaylanan ortak karar metninde, 'Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile Belgorod, Kursk ve Bryansk gruplarının komutanlarının, bölgedeki vatandaşların ve bölgelerin insansız hava aracı saldırıları ve diğer saldırı araçlarına karşı savunulmasından sorumlu olacağı' da vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/kursk-bolgesinde-ukrayna-askeri-konvoyunun-ilerleyisi-durduruldu-9-techizat-kul-oldu-1087040556.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, bryansk, kursk, belgorod