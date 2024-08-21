https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/rus-ordusu-kursk-bolgesinde-18-ukrayna-askerini-esir-aldi-1087107010.html
Rus ordusu, Kursk bölgesinde 18 Ukrayna askerini esir aldı
Rus ordusu, Kursk bölgesinde 18 Ukrayna askerini esir aldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine saldırmasının ardından bölgede çatışmaların halen sürdüğü kaydedilirken, başarısız sızma girişimi... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T16:37+0300
2024-08-21T16:37+0300
2024-08-21T16:37+0300
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Sınır bölgelerini Ukraynalı askerlerden arındırmaya devam eden Karadeniz Filosuna bağlı deniz piyadelerinin Kursk bölgesinde 18 Ukrayna askerini daha esir aldığı bildirilirken, Sputnik’e konuşan kaynaklar, “Kursk bölgesindeki Spalnoye köyü yakınlarındaki 810. Tugayı’na bağlı deniz piyadeleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 22. ayrı mekanize tugayına ait 18 Ukrayna askerini ele geçirdi” ifadelerini kullandı.Bir gün öncesinde yine Karadeniz Filosu’na bağlı deniz piyadelerinin Kursk'un Olgovka köyü yakınlarında Ukrayna ordusuna bağlı mekanize tugayına ait 19 askeri esir aldığı da hatırlatıldı.Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde sivil halkı koruma amacıyla terörle mücadele operasyonları başlatılmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 20 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu, Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 4 bin 130'dan fazla askerini ve 58 tankını kaybederken, Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve özel askeri operasyon bölgesinde mücadeleye devam eden Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk istikametinde durdurulduğunu, Rus güçlerin düşmanı ‘geri itmeye’ başladığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/cecen-komutan-alaudinov-ukrayna-ordusu-kursk-istikametinde-durduruldu-1087103682.html
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Rus ordusu Kursk bölgesinde 18 Ukrayna askerini daha esir aldı
Sputnik Türkiye
Rus ordusu Kursk bölgesinde 18 Ukrayna askerini daha esir aldı
2024-08-21T16:37+0300
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rusya kursk, kursk, kursk saldırısı, ukrayna kursk
rusya kursk, kursk, kursk saldırısı, ukrayna kursk
Rus ordusu, Kursk bölgesinde 18 Ukrayna askerini esir aldı
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine saldırmasının ardından bölgede çatışmaların halen sürdüğü kaydedilirken, başarısız sızma girişimi sonrası Rus birliklerine teslim olan Ukraynalı asker sayısı da artıyor.
Sınır bölgelerini Ukraynalı askerlerden arındırmaya devam eden Karadeniz Filosuna bağlı deniz piyadelerinin Kursk bölgesinde 18 Ukrayna askerini daha esir aldığı bildirilirken, Sputnik’e konuşan kaynaklar, “Kursk bölgesindeki Spalnoye köyü yakınlarındaki 810. Tugayı’na bağlı deniz piyadeleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 22. ayrı mekanize tugayına ait 18 Ukrayna askerini ele geçirdi” ifadelerini kullandı.
Bir gün öncesinde yine Karadeniz Filosu’na bağlı deniz piyadelerinin Kursk'un Olgovka köyü yakınlarında Ukrayna ordusuna bağlı mekanize tugayına ait 19 askeri esir aldığı da hatırlatıldı.
Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde sivil halkı koruma amacıyla terörle mücadele operasyonları başlatılmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 20 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu, Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 4 bin 130'dan fazla askerini ve 58 tankını kaybederken, Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve özel askeri operasyon bölgesinde mücadeleye devam eden Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk istikametinde durdurulduğunu, Rus güçlerin düşmanı ‘geri itmeye’ başladığını duyurdu.