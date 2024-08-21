https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/reha-muhtarin-son-durumunu-ugur-dundar-acikladi-1087103801.html
Reha Muhtar'ın son durumunu Uğur Dündar açıkladı
Reha Muhtar'ın son durumunu Uğur Dündar açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü televizyon sunucu Reha Muhtar İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Gazeteci Uğur Dündar... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T15:29+0300
2024-08-21T15:29+0300
2024-08-21T15:29+0300
türkiye
uğur dündar
reha muhtar
yoğun bakım
hastane
tedavi
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Uğur Dündar sosyal medya hesabından Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.Reha Muhtar yoğun bakımdan çıktı mı?Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;"Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz -ama birbirimizi hiç kırmadığımız- sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum. Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar. Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/reha-muhtar-gece-yarisi-apar-topar-entube-edildi-durumu-kritik-1087036980.html
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Reha Muhtar'ın son durumunu Uğur Dündar açıkladı
Ünlü televizyon sunucu Reha Muhtar İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Gazeteci Uğur Dündar Gazeteci Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin ilk kez konuştu.
Uğur Dündar sosyal medya hesabından Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Reha Muhtar yoğun bakımdan çıktı mı?
Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;
"Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz -ama birbirimizi hiç kırmadığımız- sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum. Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar. Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak." ifadelerini kullandı.