https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/reha-muhtarin-son-durumunu-ugur-dundar-acikladi-1087103801.html

Reha Muhtar'ın son durumunu Uğur Dündar açıkladı

Reha Muhtar'ın son durumunu Uğur Dündar açıkladı

Sputnik Türkiye

Ünlü televizyon sunucu Reha Muhtar İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Gazeteci Uğur Dündar... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T15:29+0300

2024-08-21T15:29+0300

2024-08-21T15:29+0300

türkiye

uğur dündar

reha muhtar

yoğun bakım

hastane

tedavi

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Uğur Dündar sosyal medya hesabından Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.Reha Muhtar yoğun bakımdan çıktı mı?Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;"Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz -ama birbirimizi hiç kırmadığımız- sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum. Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar. Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/reha-muhtar-gece-yarisi-apar-topar-entube-edildi-durumu-kritik-1087036980.html

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