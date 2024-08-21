https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/putin-rusya-ve-cin-arasindaki-isbirligi-cok-buyuk-olcekli-1087109638.html
Putin: ‘Rusya ve Çin arasındaki işbirliği çok büyük ölçekli’
Putin: ‘Rusya ve Çin arasındaki işbirliği çok büyük ölçekli’
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Çin ile birlikte önümüzdeki uzun yıllar boyunca çeşitli alanlarda çok geniş çaplı işbirliği planları olduğunu... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T17:08+0300
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2024-08-21T17:08+0300
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Başkent Moskova'da bulunan Çin Başbakanı Li Çiang ile Kremlin’de bir araya gelen Putin, Çin ile ticari ilişkileri hızla geliştirdiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasında uzun yıllara dayanacak büyük ölçekli ortak planlar, ekonomik ve insani projeler var" dedi.Rus lider, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de yaptığı görüşmenin ardından vardıkları anlaşmalarda ilerleme sağlandığına dikkat çekerken, Şi'nin bu yıl Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesine katılımını beklediğini kaydetti.Li'nin Moskova ziyareti kapsamında da çok sayıda anlaşma imzalandığına işaret eden Putin, "Sizi gördüğümüze sevindik. Çinli meslektaşlarımızın da katkılarıyla ticari ilişkilerimiz başarılı bir şekilde gelişiyor, ilerliyor. Ülkelerimiz arasında uzun yıllara dayanacak büyük ölçekli ortak planlar, ekonomik ve insani projeler var" diye konuştu.Görüşmede söz alan Li, Rusya'nın Putin liderliğinde 12 yılda istikrarlı bir ekonomik büyüme sergilediğine işaret ederek, Rus ekonomisinin bu yılın ilk yarısında yüzde 4.7 büyüdüğünü söyledi.Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin "eşi benzeri görülmemiş" düzeye çıktığını vurgulayan Li, "Sizinle vardığımız anlaşmaları en üst düzeyde uygulamak ve bu işbirliğini sürekli genişletmeye hazırız" dedi.Li, Moskova ziyareti kapsamında bugün Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile de görüşmüş, 29. Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısına katılmıştı.Toplantının ardından iki ülke arasında enerji, lojistik, gümrük, eğitim ve kimya gibi alanlarda bazı anlaşmalar imzalanmıştı.Rusya ile Çin arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler özellikle Ukrayna savaşının ardından ön plana çıktı. İki ülkenin ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 26.3 artarak 240.1 milyar dolara çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/rusya-basbakani-misustin-bati-rusya-ve-cinin-potansiyelini-kontrol-altina-almak-istiyor-1087096362.html
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rusya çin, rusya ve çin, pekin,
rusya çin, rusya ve çin, pekin,
Putin: ‘Rusya ve Çin arasındaki işbirliği çok büyük ölçekli’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Çin ile birlikte önümüzdeki uzun yıllar boyunca çeşitli alanlarda çok geniş çaplı işbirliği planları olduğunu söyledi.
Başkent Moskova'da bulunan Çin Başbakanı Li Çiang ile Kremlin’de bir araya gelen Putin, Çin ile ticari ilişkileri hızla geliştirdiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasında uzun yıllara dayanacak büyük ölçekli ortak planlar, ekonomik ve insani projeler var" dedi.
Rus lider, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de yaptığı görüşmenin ardından vardıkları anlaşmalarda ilerleme sağlandığına dikkat çekerken, Şi'nin bu yıl Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesine katılımını beklediğini kaydetti.
Li'nin Moskova ziyareti kapsamında da çok sayıda anlaşma imzalandığına işaret eden Putin, "Sizi gördüğümüze sevindik. Çinli meslektaşlarımızın da katkılarıyla ticari ilişkilerimiz başarılı bir şekilde gelişiyor, ilerliyor. Ülkelerimiz arasında uzun yıllara dayanacak büyük ölçekli ortak planlar, ekonomik ve insani projeler var" diye konuştu.
Görüşmede söz alan Li, Rusya'nın Putin liderliğinde 12 yılda istikrarlı bir ekonomik büyüme sergilediğine işaret ederek, Rus ekonomisinin bu yılın ilk yarısında yüzde 4.7 büyüdüğünü söyledi.
Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin "eşi benzeri görülmemiş" düzeye çıktığını vurgulayan Li, "Sizinle vardığımız anlaşmaları en üst düzeyde uygulamak ve bu işbirliğini sürekli genişletmeye hazırız" dedi.
Li, Moskova ziyareti kapsamında bugün Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile de görüşmüş, 29. Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısına katılmıştı.
Toplantının ardından iki ülke arasında enerji, lojistik, gümrük, eğitim ve kimya gibi alanlarda bazı anlaşmalar imzalanmıştı.
Rusya ile Çin arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler özellikle Ukrayna savaşının ardından ön plana çıktı. İki ülkenin ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 26.3 artarak 240.1 milyar dolara çıkmıştı.