https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/rusya-basbakani-misustin-bati-rusya-ve-cinin-potansiyelini-kontrol-altina-almak-istiyor-1087096362.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Batı, Rusya ve Çin'in potansiyelini kontrol altına almak istiyor

Rusya Başbakanı Mişustin: Batı, Rusya ve Çin'in potansiyelini kontrol altına almak istiyor

Sputnik Türkiye

Çinli mevkidaşı Li Çiang’ı başkent Moskova’da ağırlayan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Batı'nın Rusya ve Çin'in ekonomik ve teknolojik potansiyelini kontrol... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T13:17+0300

2024-08-21T13:17+0300

2024-08-21T13:17+0300

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29. Rusya-Çin Hükümet Başkanları toplantısına katılmak üzere Moskova'da bulunan Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmesinde, Rusya-Çin bağını yeni dünya düzeninin oluşumunda güçlü bir istikrar unsuru olarak nitelendiren Mişustin, “Kapsamlı ortaklığımız ve stratejik işbirliğimiz, dünya düzeninin yeni hatlarının oluştuğu bir ortamda özellikle önem arz etmektedir. Bu koşullarda Rusya-Çin bağlantısı güçlü bir istikrar faktörü olarak işlev görmekte, her iki ülkenin ekonomilerinin büyümesine ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır” dedi.Rusya Başbakanı, iki ülkenin de zor bir dış ortamla karşı karşıya olduğuna değindiği konuşmasında şunları kaydetti:Ticaret alanındaki işbirliklerinde gelecek vaad eden projeler olduğuna dikkat çeken Mişustin, Çin’e Rusya ile birlikte Kuzey Deniz Yolu fırsatlarından ortaklaşa yararlanma çağrısında bulunurken, “Ekonomik işbirliğini daha da arttırmak için güvenilir ulaşım ve lojistik koridorları inşa etmeye devam etmek gerekiyor. Bu sebeple Kuzey Deniz Rotası fırsatlarını ortaklaşa kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.Mişustin, İki ülke liderinin karşılıklı ticaret hacmini artırma yönündeki görevinin planlanandan önce tamamlandığını anımsatırken, geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 trilyon rubleyi (yaklaşık 218 milyar dolar) aştığını kaydetti.Rusya-Çin enerji ortaklığınında güçlendiğine vurgu yapan Başbakan Mişustin, Rusya’nın Çin'e petrol ve gaz tedarikinde lider konumda olduğunu dile getirdi.İki ülke arasındaki ticarette ruble ve yuanın payının yüzde 95’i aştığını vurgulayan Mişustin, özellikle tarım ve gıda güvenliği alanındaki işbirliğine özel önem verdiklerini sözlerine ekledi.Görüşmede söz alan Çin Başbakanı Li, Rusya ile ikili işbirliğini güçlendirmek istediklerini vurgulayarak, “Karmaşık uluslararası durum ışığında, Rus ortaklarımızla birlikte daha kararlı adımlar atmaya hazırız” diye konuştu.İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının üzerinden 75 yıl geçtiğine işaret eden Li, “Dostluğumuz sağlam, güçlü ve sarsılmazdır. Çok yönlü işbirliğimiz muazzam bir dayanıklılık gösteriyor” dedi.Li’nin ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüşmesi ve iki ülke hükümetleri arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231220/cin-devlet-baskani-si-rusya-aramizdaki-iliskiler-guclu-temellere-sahip-1078629874.html

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