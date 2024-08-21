Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremiyle ilgili uyardı: Yüzde 20'si risk altında
21:41 21.08.2024 (güncellendi: 22:05 21.08.2024)
© AA / Muhammed Selim Korkutataİstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çankaya Üniversitesinin Akademik Yıl Açılış Töreninde, "Türkiye'de deprem ve deprem dirençli yerleşim alanları"na ilişkin ders verdi.
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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İstanbul'un yaklaşan deprem riskine yeterince hazır olmadığını bir kez daha vurgulayan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da olası bir depremde her 3 konuttan 2'sinin yıkılacağını söyledi. Görür, 16 milyon insanın yüzde 20'sinin risk altında olduğunu da belirtti.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon yayınında İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul'da her 3 konuttan 2'sinin yıkılacağını en az 16 milyon insanın da yüzde 20'sinin risk altında olduğunu anlatan Naci Görür şunları söyledi:
''İstanbul depreme yeterince hazırlanmıyor, bir hazırlık varsa da bu raporlama dışında halka sunulmuyor, görünen bir şey yok.
Depreme karşı bilinçlendirmek için 24 saat halka yayın yapılmalı, anaokulundan liseye kadar gençlere eğitim verilmeli.
Türkiye'yi depreme hazırlayacak bir bakanlık kurulmalı, bazı şeylerden kısılıp buraya bütçe ayrılmalı, hükümetler değişse de önemi değişmemeli.
Deprem olacak mı olmayacak mı diye uğraşmayın, 13 milyon yıldır oluyor, buraları depreme dirençli yapın, rahat edin.''
Depreme karşı bilinçlendirmek için 24 saat halka yayın yapılmalı, anaokulundan liseye kadar gençlere eğitim verilmeli.
Türkiye'yi depreme hazırlayacak bir bakanlık kurulmalı, bazı şeylerden kısılıp buraya bütçe ayrılmalı, hükümetler değişse de önemi değişmemeli.
Deprem olacak mı olmayacak mı diye uğraşmayın, 13 milyon yıldır oluyor, buraları depreme dirençli yapın, rahat edin.''