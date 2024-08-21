Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremiyle ilgili uyardı: Yüzde 20'si risk altında

''İstanbul depreme yeterince hazırlanmıyor, bir hazırlık varsa da bu raporlama dışında halka sunulmuyor, görünen bir şey yok.



Depreme karşı bilinçlendirmek için 24 saat halka yayın yapılmalı, anaokulundan liseye kadar gençlere eğitim verilmeli.



Türkiye'yi depreme hazırlayacak bir bakanlık kurulmalı, bazı şeylerden kısılıp buraya bütçe ayrılmalı, hükümetler değişse de önemi değişmemeli.



Deprem olacak mı olmayacak mı diye uğraşmayın, 13 milyon yıldır oluyor, buraları depreme dirençli yapın, rahat edin.''