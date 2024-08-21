https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/kahramanmarasta-33-buyuklugunde-deprem-1087114138.html
Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T18:55+0300
2024-08-21T18:55+0300
2024-08-21T18:59+0300
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
sarsıntı
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Küçükçamurlu mahallesinde saat 18.06'da yerin 3.7 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremi Kandilli Rasathanesi duyurdu. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/afad-duyurdu-elazigda-palu-merkezli-deprem-1087082922.html
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Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem
18:55 21.08.2024 (güncellendi: 18:59 21.08.2024)
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Küçükçamurlu mahallesinde saat 18.06'da yerin 3.7 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremi Kandilli Rasathanesi duyurdu. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.