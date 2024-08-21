https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/pakistanli-hacilari-tasiyan-otobus-iranda-kaza-yapti-28-olu-1087083891.html
Pakistanlı hacıları taşıyan otobüs İran’da kaza yaptı: 28 ölü
Pakistanlı hacıları taşıyan otobüs İran’da kaza yaptı: 28 ölü
Sputnik Türkiye
Irak’taki Erbain törenlerine gitmek için yola çıkan Pakistanlı hacıların otobüsü, İran’da kaza yaptı. Olayda 28 kişi hayatını kaybederken 23 kişi yaralandı. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T09:34+0300
2024-08-21T09:34+0300
2024-08-21T09:34+0300
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Irak'ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak için İran üzerinden yola çıkan Pakistanlı hacıların otobüsü, dün akşam İran’ın Yezd eyaletindeki Dehşir-Teft oto yolunda devrildi. Olay yerine gelerek yaralılara müdahale den İran Kızılayı, otobüsün devrildikten sonra çevredeki bir binanın duvarına çarparak durduğunu açıkladı. Kazada 28 kişi hayatını kaybederken 14’ü ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı.Yezd eyaletinin Karayolu Polis Müdürü Albay Haci Dehabadi, uzmanların ilk incelemelerine göre kazanın aracın fren sistemindeki arızadan kaynaklandığını aktardı. Otobüste 51 kişinin bulunduğu ifade edildi.Erbain törenleriHazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene ‘Aşura Günü’nde anılıyor. Aşura Günü'nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine ‘Erbain’ (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 25 Ağustos'ta yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/mersinde-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1087083968.html
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iran, pakistan, kerbela, otobüs kazası, irak, yezd, hacı
iran, pakistan, kerbela, otobüs kazası, irak, yezd, hacı
Pakistanlı hacıları taşıyan otobüs İran’da kaza yaptı: 28 ölü
Irak’taki Erbain törenlerine gitmek için yola çıkan Pakistanlı hacıların otobüsü, İran’da kaza yaptı. Olayda 28 kişi hayatını kaybederken 23 kişi yaralandı.
Irak'ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak için İran üzerinden yola çıkan Pakistanlı hacıların otobüsü, dün akşam İran’ın Yezd eyaletindeki Dehşir-Teft oto yolunda devrildi. Olay yerine gelerek yaralılara müdahale den İran Kızılayı, otobüsün devrildikten sonra çevredeki bir binanın duvarına çarparak durduğunu açıkladı. Kazada 28 kişi hayatını kaybederken 14’ü ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı.
Yezd eyaletinin Karayolu Polis Müdürü Albay Haci Dehabadi, uzmanların ilk incelemelerine göre kazanın aracın fren sistemindeki arızadan kaynaklandığını aktardı. Otobüste 51 kişinin bulunduğu ifade edildi.
Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene ‘Aşura Günü’nde anılıyor. Aşura Günü'nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine ‘Erbain’ (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 25 Ağustos'ta yapılacak.