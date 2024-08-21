https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/mersinde-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1087083968.html
Mersin'de orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'de orman yangını kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Pazartesi akşam saatlerinde Mersin Erdemli ilçesinde sarp araziye sahip alanda yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T09:26+0300
2024-08-21T09:26+0300
2024-08-21T09:26+0300
türkiye
orman yangını
mersin
erdemli
acil müdahale ekibi
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
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Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde Pazartesi akşam saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldü.Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında, bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri ile Erdemli Belediyesi iş makineleri gönderilip yol açıldı. 7 arazöz, 3 su tankeri ve iş makinelerinin desteğiyle yapılan müdahale sonucunda yangın yaklaşık 2 saat çerisinde kontrol altında alındı.Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken çıkan yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/datcada-orman-yangini-tutuklu-sayisi-2ye-yukseldi-1087073500.html
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orman yangını, mersin, erdemli, acil müdahale ekibi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
orman yangını, mersin, erdemli, acil müdahale ekibi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
Mersin'de orman yangını kontrol altına alındı
Pazartesi akşam saatlerinde Mersin Erdemli ilçesinde sarp araziye sahip alanda yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat içinde söndürüldü. Toplamda bir hektarlık alanın yangından zarar gördüğü bildirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde Pazartesi akşam saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında, bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri ile Erdemli Belediyesi iş makineleri gönderilip yol açıldı.
7 arazöz, 3 su tankeri ve iş makinelerinin desteğiyle yapılan müdahale sonucunda yangın yaklaşık 2 saat çerisinde kontrol altında alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken çıkan yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.