https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/mersinde-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1087083968.html

Mersin'de orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de orman yangını kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Pazartesi akşam saatlerinde Mersin Erdemli ilçesinde sarp araziye sahip alanda yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T09:26+0300

2024-08-21T09:26+0300

2024-08-21T09:26+0300

türkiye

orman yangını

mersin

erdemli

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yangın alarmı

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Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde Pazartesi akşam saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldü.Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında, bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri ile Erdemli Belediyesi iş makineleri gönderilip yol açıldı. 7 arazöz, 3 su tankeri ve iş makinelerinin desteğiyle yapılan müdahale sonucunda yangın yaklaşık 2 saat çerisinde kontrol altında alındı.Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken çıkan yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/datcada-orman-yangini-tutuklu-sayisi-2ye-yukseldi-1087073500.html

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orman yangını, mersin, erdemli, acil müdahale ekibi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı