https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ozgur-ozelden-silahla-yaralanma-iddialarina-karsi-ayaginin-rontgenini-paylasti-uzman-doktor-1087091291.html

Özgür Özel silahla yaralanma iddialarına karşı ayağının farklı açılardan röntgenini paylaştı: Uzman doktor inceledi

Özgür Özel silahla yaralanma iddialarına karşı ayağının farklı açılardan röntgenini paylaştı: Uzman doktor inceledi

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyada ayağının silahla yaralandığı iddialarına karşı röntgen filmlerini paylaşarak yanıt verdi. Özel, ev kazası sonucu... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T11:38+0300

2024-08-21T11:38+0300

2024-08-21T12:20+0300

politika

özgür özel

ayak

kırık

uzman doktor

görüş

silah

vurulma

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'silahla vurulduğuna' dair iddialara sert tepki göstererek, ayağının kırık olduğuna dair röntgen filmlerini kamuoyuyla paylaştı. Özel, iddiaların sosyal medyada bilinçli olarak yayıldığını belirterek, bu tür yalanlara teslim olmayacaklarını vurguladı.'Bu gündemlere teslim olacak değiliz'Özel, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, ev kazası sonucu ayağını kırdığını belirtti ve bu olayın bazı çevreler tarafından çarpıtılarak siyasi bir saldırıya dönüştürüldüğünü söyledi. Özel, "Bu gündemlere teslim olacak değiliz. Biz işimize bakıyoruz. Gündemimizde memleketin sorunları ve bu sorunlara üreteceğimiz çözümler var" dedi.'Ayağında şanslı bir kırık var'Özel, sosyal medya üzerinden yayılan iddialara yanıt olarak, ayağındaki kırıklara dair röntgen filmlerini paylaştı ve bu filmlerin herkes tarafından incelenebileceğini ifade etti. Filmleri inceleyen Ortopedist Prof. Dr. Tarık Yazar, parmak kemiklerindeki kırıkları doğruladı. Yazar, "Özgür Özel'in ayağında şanslı bir kırık var. Kırık, kanlanmanın kuvvetli olduğu bir bölgede yer alıyor ve tam iyileşme için uygun tedavi başlamış. Üç ay içinde iyileşmesi bekleniyor" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/piyasalarda-gozler-bu-haberdeydi-resmi-aciklama-geldi-mehmet-simsek-istifa-mi-etti-1087086897.html

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