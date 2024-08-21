https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ozgur-ozel-yunanistan-buyukelcisi-bizakis-ile-gorustu-1087094575.html
Özgür Özel, Yunanistan Büyükelçisi Bizakis ile görüştü
Özgür Özel, Yunanistan Büyükelçisi Bizakis ile görüştü
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T12:21+0300
2024-08-21T12:21+0300
2024-08-21T12:21+0300
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cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
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yunanistan’ın ankara büyükelçisi
theodoros bizakis
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Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’ü CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti. CHP lideri Özel’e Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ozgur-ozelden-silahla-yaralanma-iddialarina-karsi-ayaginin-rontgenini-paylasti-uzman-doktor-1087091291.html
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), yunanistan, yunanistan ankara büyükelçisi, yunanistan’ın ankara büyükelçisi , theodoros bizakis
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), yunanistan, yunanistan ankara büyükelçisi, yunanistan’ın ankara büyükelçisi , theodoros bizakis
Özgür Özel, Yunanistan Büyükelçisi Bizakis ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özel, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü.
Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’ü CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti. CHP lideri Özel’e Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.