https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/oyle-gecer-bir-zaman-ki-dizisinin-unlu-oyuncusu-turk-vatandasi-oldu-1087090106.html
Öyle Geçer Bir Zaman Ki dizisinin ünlü oyuncusu Türk vatandaşı oldu
Öyle Geçer Bir Zaman Ki dizisinin ünlü oyuncusu Türk vatandaşı oldu
Sputnik Türkiye
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Caroline rolünü canlandırarak Türkiye’de ünlenen Wilma Elles, Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Elles, isminin Mücella... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T11:16+0300
2024-08-21T11:16+0300
2024-08-21T11:16+0300
türkiye
wilma elles
mücella
dizi
türk vatandaşı
türk vatandaşlığı
alman
kadın oyuncu
oyuncu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087089530_0:306:720:711_1920x0_80_0_0_aea68db6ed8601ff294f57560470481d.jpg
Wilma Elles, sunuculuk yaptığı bir organizasyonda ailesiyle toplu fotoğraf çektirirken isminin Mücella olduğunu ifade ederek aslında bu açıklamayı yapmayı planlamadığını belirtti. Almanya doğumlu ünlü oyuncu, ailesinin isimlerinin hepsinin 'M' harfiyle başladığını vurgulayarak ailesini çok sevdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/bakanliktan-selin-cigerci-evlat-edindi-iddiasina-yanit--1087061568.html
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wilma elles, mücella, dizi, türk vatandaşı, türk vatandaşlığı, alman, kadın oyuncu, oyuncu
wilma elles, mücella, dizi, türk vatandaşı, türk vatandaşlığı, alman, kadın oyuncu, oyuncu
Öyle Geçer Bir Zaman Ki dizisinin ünlü oyuncusu Türk vatandaşı oldu
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Caroline rolünü canlandırarak Türkiye’de ünlenen Wilma Elles, Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Elles, isminin Mücella olduğunu belirtti.
Wilma Elles, sunuculuk yaptığı bir organizasyonda ailesiyle toplu fotoğraf çektirirken isminin Mücella olduğunu ifade ederek aslında bu açıklamayı yapmayı planlamadığını belirtti. Almanya doğumlu ünlü oyuncu, ailesinin isimlerinin hepsinin 'M' harfiyle başladığını vurgulayarak ailesini çok sevdiğini ifade etti.