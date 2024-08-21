https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/oyle-gecer-bir-zaman-ki-dizisinin-unlu-oyuncusu-turk-vatandasi-oldu-1087090106.html

Öyle Geçer Bir Zaman Ki dizisinin ünlü oyuncusu Türk vatandaşı oldu

Öyle Geçer Bir Zaman Ki dizisinin ünlü oyuncusu Türk vatandaşı oldu

Sputnik Türkiye

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Caroline rolünü canlandırarak Türkiye’de ünlenen Wilma Elles, Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Elles, isminin Mücella... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T11:16+0300

2024-08-21T11:16+0300

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türkiye

wilma elles

mücella

dizi

türk vatandaşı

türk vatandaşlığı

alman

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oyuncu

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Wilma Elles, sunuculuk yaptığı bir organizasyonda ailesiyle toplu fotoğraf çektirirken isminin Mücella olduğunu ifade ederek aslında bu açıklamayı yapmayı planlamadığını belirtti. Almanya doğumlu ünlü oyuncu, ailesinin isimlerinin hepsinin 'M' harfiyle başladığını vurgulayarak ailesini çok sevdiğini ifade etti.

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