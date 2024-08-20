https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/bakanliktan-selin-cigerci-evlat-edindi-iddiasina-yanit--1087061568.html

Bakanlıktan, ‘Selin Ciğerci evlat edindi iddiasına’ yanıt

Bakanlıktan, ‘Selin Ciğerci evlat edindi iddiasına’ yanıt

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık olaya dair savcılık... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T16:47+0300

2024-08-20T16:47+0300

2024-08-20T16:47+0300

türkiye

selin ciğerci

gökhan çıra

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

evlat edinme

sosyal medya fenomeni

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Sosyal medyada Selin Ciğerci’nin Türkiye’den evlat edindiğine dair yapılan paylaşımlar gündemde yer almaya devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan konuya ilişkin bugün açıklama yapıldı. Açıklamada sosyal medyada "Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" iddiasının yer aldığı hatırlatılarak, "Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır" ifadesi kullanıldı.Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan Bakanlık, soruşturmanın "Çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla" açıldığını hatırlattı.

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selin ciğerci, gökhan çıra, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, evlat edinme, sosyal medya fenomeni