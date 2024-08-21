https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/oropouche-virusu-nedir-oropouche-virusu-belirtileri-nelerdir-1087104580.html
Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri nelerdir?
Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri nelerdir?
Sputnik Türkiye
Maymun Çiçeği virüsü gündemdeki yerini korurken oropouche virüsü ortaya çıktı. Güney Amerika ülkesi Brezilya'da 2 kişiyi öldüren virüs Avrupa'ya da sıçradı... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T15:48+0300
2024-08-21T15:48+0300
2024-08-21T15:51+0300
yaşam
virüs
sivrisinek
avrupa
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
hastalık
bulaşıcı hastalık
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Avrupa'da görülmeye başlayan Oropouche virüsü, insanlara tatarcık (küçük sinek) veya sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşıyor.Oropouche virüsü, ısırıklardan sonra dört ila sekiz gün (3-12 gün arasında) içinde belirtiler göstermeye başlar. Hastalık genellikle ateş, baş ağrısı, eklem sertliği, ağrı, titreme ve bazen beş ila yedi güne kadar devam eden bulantı ve kusma ile seyreder.Brezilya'da yakın zamanda virüs nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan araştırmalara göre, Oropouche virüsünün insandan insana bulaşıcı olduğu henüz tespit edilemedi.Oropouche virüsü Türkiye'de var mı?İlk Oropouche virüsü salgını 27 Mayıs 2024 tarihinde Küba Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından rapor edildi. Virüs, Karayipler'de yayılmaya başlamış, Amerika Kıtası'ndan sonra Avrupa'da da görüldü. Şu ana kadar Türkiye'ye ulaştığına dair herhangi bir resmi bilgilendirme yok.Oropouche virüsü korunma yolu nedir?Virüsün tedavisi henüz bulunmuyor. Bu nedenle, tatarcık veya sivrisineklerden korunma yolları büyük önem taşır. Böcek kovucu cihazlar, böcek kovucu ilaçla işlem görmüş giysiler ve sivrisinek kovucular kullanılarak sinek ısırıkları önlenebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/reha-muhtarin-son-durumunu-ugur-dundar-acikladi-1087103801.html
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oropouche virüsü nedir, oropouche virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, oropouche virüsü sivrisinek ile mi bulaşır, sivrisinek hastalıkları, tatarcık hastalık
oropouche virüsü nedir, oropouche virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, oropouche virüsü sivrisinek ile mi bulaşır, sivrisinek hastalıkları, tatarcık hastalık
Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri nelerdir?
15:48 21.08.2024 (güncellendi: 15:51 21.08.2024)
Maymun Çiçeği virüsü gündemdeki yerini korurken oropouche virüsü ortaya çıktı. Güney Amerika ülkesi Brezilya'da 2 kişiyi öldüren virüs Avrupa'ya da sıçradı. Oropouche virüsü nedir, nasıl bulaşır ve virüsten korunma yolları nelerdir?
Avrupa'da görülmeye başlayan Oropouche virüsü, insanlara tatarcık (küçük sinek) veya sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşıyor.
Oropouche virüsü, ısırıklardan sonra dört ila sekiz gün (3-12 gün arasında) içinde belirtiler göstermeye başlar. Hastalık genellikle ateş, baş ağrısı, eklem sertliği, ağrı, titreme ve bazen beş ila yedi güne kadar devam eden bulantı ve kusma ile seyreder.
Brezilya'da yakın zamanda virüs nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan araştırmalara göre, Oropouche virüsünün insandan insana bulaşıcı olduğu henüz tespit edilemedi.
Oropouche virüsü Türkiye'de var mı?
İlk Oropouche virüsü salgını 27 Mayıs 2024 tarihinde Küba Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından rapor edildi. Virüs, Karayipler'de yayılmaya başlamış, Amerika Kıtası'ndan sonra Avrupa'da da görüldü. Şu ana kadar Türkiye'ye ulaştığına dair herhangi bir resmi bilgilendirme yok.
Oropouche virüsü korunma yolu nedir?
Virüsün tedavisi henüz bulunmuyor. Bu nedenle, tatarcık veya sivrisineklerden korunma yolları büyük önem taşır. Böcek kovucu cihazlar, böcek kovucu ilaçla işlem görmüş giysiler ve sivrisinek kovucular kullanılarak sinek ısırıkları önlenebilir.