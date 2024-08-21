https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/obamalar-demokrat-kongresinin-ikinci-gununde-sahnede-1087086318.html
Obamalar, Demokrat Parti kongresinin ikinci gününde sahnede
Obamalar, Demokrat Parti kongresinin ikinci gününde sahnede
Sputnik Türkiye
ABD’nin Chicago kentinde devam eden Demokrat Parti Kongresi’nin ikinci gününde eski ABD Başkanı Obama sahneye çıkarak konuşma yaptı. Obama, Demokratların çetin... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T10:26+0300
2024-08-21T10:26+0300
2024-08-21T10:31+0300
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kamala harris
abd demokrat parti
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık Seçimleri için geri sayım sürerken Demokrat Parti Kongresi, ABD'nin Chicago kentinde bulunan United Center'da devam ediyor. Kongrenin ikinci gününde dün eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama da sahneye çıktı. Barrack Obama, konuşmasında meşalenin Biden’dan Harris’e devredildiğini belirterek Demokratların çetin bir bir mücadeleyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/demokrat-parti-kongresinde-oylama-yapildi-harris-resmen-baskan-adayi-1087083537.html
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barack obama, michelle obama, abd başkanlık seçimleri, kamala harris, abd demokrat parti
barack obama, michelle obama, abd başkanlık seçimleri, kamala harris, abd demokrat parti
Obamalar, Demokrat Parti kongresinin ikinci gününde sahnede
10:26 21.08.2024 (güncellendi: 10:31 21.08.2024)
ABD’nin Chicago kentinde devam eden Demokrat Parti Kongresi’nin ikinci gününde eski ABD Başkanı Obama sahneye çıkarak konuşma yaptı. Obama, Demokratların çetin bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık Seçimleri için geri sayım sürerken Demokrat Parti Kongresi, ABD'nin Chicago kentinde bulunan United Center'da devam ediyor. Kongrenin ikinci gününde dün eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama da sahneye çıktı. Barrack Obama, konuşmasında meşalenin Biden’dan Harris’e devredildiğini belirterek Demokratların çetin bir bir mücadeleyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.