https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/obamalar-demokrat-kongresinin-ikinci-gununde-sahnede-1087086318.html

Obamalar, Demokrat Parti kongresinin ikinci gününde sahnede

Obamalar, Demokrat Parti kongresinin ikinci gününde sahnede

Sputnik Türkiye

ABD’nin Chicago kentinde devam eden Demokrat Parti Kongresi’nin ikinci gününde eski ABD Başkanı Obama sahneye çıkarak konuşma yaptı. Obama, Demokratların çetin... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T10:26+0300

2024-08-21T10:26+0300

2024-08-21T10:31+0300

dünya

barack obama

michelle obama

abd başkanlık seçimleri

kamala harris

abd demokrat parti

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık Seçimleri için geri sayım sürerken Demokrat Parti Kongresi, ABD'nin Chicago kentinde bulunan United Center'da devam ediyor. Kongrenin ikinci gününde dün eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama da sahneye çıktı. Barrack Obama, konuşmasında meşalenin Biden’dan Harris’e devredildiğini belirterek Demokratların çetin bir bir mücadeleyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/demokrat-parti-kongresinde-oylama-yapildi-harris-resmen-baskan-adayi-1087083537.html

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barack obama, michelle obama, abd başkanlık seçimleri, kamala harris, abd demokrat parti