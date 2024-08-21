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Demokrat Parti Kongresi'nde oylama yapıldı: Harris resmen başkan adayı
Demokrat Parti Kongresi'nde oylama yapıldı: Harris resmen başkan adayı
Sputnik Türkiye
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Chicago’da toplanan Demokrat Parti adaylarının Kamala Harris olduğunu açıkladı. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T09:08+0300
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Seçime ilişkin açıklama, Chicago’da toplanan Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde yapıldı. Açıklamada, Harris’in gerekli oyu aldığı belirtilerek, “Demokrat Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için aday olarak Kamala Harris’i seçti” ifadesine yer verildi.Chicago’nun United Center spor merkezinde toplanan Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde, 20 Eylül Salı akşamı başkan adayını belirlemek için oylama yapıldı. Daha önceki çevrim içi oylamada adaylığı resmileşen Harris’in kongredeki oylamayla Demokrat Parti’nin resmi başkan adayı oldu.Kongre, 19 Haziran Pazartesi günü, ABD Başkanı Joe Biden’in konuşmasıyla başlamıştı. Kongrede ayrıca Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yanı sıra, Biden’in eşi Jill ve bir dizi üst düzey parti yetkilisi konuşma yapmıştı.İlk oy kullanan eyalet, Harris’in memleketi olan Delaware oldu. Delaware, Harris’in adaylığına destek verdi.Oylamanın ardından sunucu, “Kamala Harris'in başkan adayı olarak resmen onaylandığını duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum” açıklamasında bulundu.Harris, kongreye video konferans yoluyla bağlanarak verilen destek için parti üyelerine teşekkür etti.
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abd, abd demokrat parti, chicago, kongre, oylama, kamala harris, joe biden, seçim, abd başkanlık seçimleri, abd başkan adaylığı
Demokrat Parti Kongresi'nde oylama yapıldı: Harris resmen başkan adayı
09:08 21.08.2024 (güncellendi: 09:12 21.08.2024)
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Chicago’da toplanan Demokrat Parti adaylarının Kamala Harris olduğunu açıkladı.
Seçime ilişkin açıklama, Chicago’da toplanan Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde yapıldı. Açıklamada, Harris’in gerekli oyu aldığı belirtilerek, “Demokrat Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için aday olarak Kamala Harris’i seçti” ifadesine yer verildi.
Chicago’nun United Center spor merkezinde toplanan Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde, 20 Eylül Salı akşamı başkan adayını belirlemek için oylama yapıldı. Daha önceki çevrim içi oylamada adaylığı resmileşen Harris’in kongredeki oylamayla Demokrat Parti’nin resmi başkan adayı oldu.
Kongre, 19 Haziran Pazartesi günü, ABD Başkanı Joe Biden’in konuşmasıyla başlamıştı. Kongrede ayrıca Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yanı sıra, Biden’in eşi Jill ve bir dizi üst düzey parti yetkilisi konuşma yapmıştı.
İlk oy kullanan eyalet, Harris’in memleketi olan Delaware oldu. Delaware, Harris’in adaylığına destek verdi.
Oylamanın ardından sunucu, “Kamala Harris'in başkan adayı olarak resmen onaylandığını duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum” açıklamasında bulundu.
Harris, kongreye video konferans yoluyla bağlanarak verilen destek için parti üyelerine teşekkür etti.