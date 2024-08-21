https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/demokrat-parti-kongresinde-oylama-yapildi-harris-resmen-baskan-adayi-1087083537.html

Demokrat Parti Kongresi'nde oylama yapıldı: Harris resmen başkan adayı

Demokrat Parti Kongresi'nde oylama yapıldı: Harris resmen başkan adayı

Sputnik Türkiye

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Chicago’da toplanan Demokrat Parti adaylarının Kamala Harris olduğunu açıkladı. 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T09:08+0300

2024-08-21T09:08+0300

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abd başkanlık seçimleri

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Seçime ilişkin açıklama, Chicago’da toplanan Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde yapıldı. Açıklamada, Harris’in gerekli oyu aldığı belirtilerek, “Demokrat Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için aday olarak Kamala Harris’i seçti” ifadesine yer verildi.Chicago’nun United Center spor merkezinde toplanan Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde, 20 Eylül Salı akşamı başkan adayını belirlemek için oylama yapıldı. Daha önceki çevrim içi oylamada adaylığı resmileşen Harris’in kongredeki oylamayla Demokrat Parti’nin resmi başkan adayı oldu.Kongre, 19 Haziran Pazartesi günü, ABD Başkanı Joe Biden’in konuşmasıyla başlamıştı. Kongrede ayrıca Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yanı sıra, Biden’in eşi Jill ve bir dizi üst düzey parti yetkilisi konuşma yapmıştı.İlk oy kullanan eyalet, Harris’in memleketi olan Delaware oldu. Delaware, Harris’in adaylığına destek verdi.Oylamanın ardından sunucu, “Kamala Harris'in başkan adayı olarak resmen onaylandığını duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum” açıklamasında bulundu.Harris, kongreye video konferans yoluyla bağlanarak verilen destek için parti üyelerine teşekkür etti.

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