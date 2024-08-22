Meteoroloji 'Türkiye birden serinliyor' diyerek duyurdu: Kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanından yaşlılığa karşı 'Dostoyevski kitapları' tavsiyesi
07:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’de askerlikten muaf tutulanlar orduya dönüyor
07:18
1 dk
SESLİ HABER
Orman mühendisinden korkutan uyarı: 'Ege ve Akdeniz'de yeşil yaprak kalmaz'
07:26
3 dk
SESLİ HABER
Havaalanındadaki dükkanda iki makas kayboldu, yüzlerce yolcu uçamadı
07:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Gazze'de can kaybı 40 bin 173'e yükseldi
08:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘AK Parti, gündemi yeni Anayasa’ya ayarlıyor’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Üreticiden tüketiciye geçen süreçte ürün fiyatları
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda artan iş kazaları
13:30
35 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
14:09
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
17:40
11 dk
SESLİ HABER
O aktris, ismini Türkçe bir isimle değiştirdi
17:57
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
NASA, gizemli bir nesne keşfetti
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Aracındaki kokuya çare bulamadı, Yargıtay karar verdi
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Belediye başkanının makam odasındaki eşyalar borç nedeniyle haczedildi
18:37
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD, dünyanın en büyük nükleer risk kaynağı’
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Otomobil almak isteyenler için uyarı
19:17
2 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
19:25
6 dk
SESLİ HABER
Suriye uyruklu 2.5 milyon kişiye vatandaşlık iddiasına yalanlama
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek'ten dış yatırım açıklaması
20:05
2 dk
SESLİ HABER
İzmir’de toplu balık ölümleri, bölge halkını endişelendirdi
20:30
1 dk
SESLİ HABER
Başlık: Uzmanı uyardı: 7.4'ten büyük bir deprem yaşanabilir
20:51
2 dk
SESLİ HABER
Şehit yakınları ve gazilere tren bileti kolaylığı
22:35
1 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
23:25
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
07:24
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
08:09
15 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
08:40
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/meteoroloji-turkiye-birden-serinliyor-diyerek-duruydu-kuvvetli-saganak-yagis-uyarisi-geldi-1087124355.html
Meteoroloji 'Türkiye birden serinliyor' diyerek duyurdu: Kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi
Meteoroloji 'Türkiye birden serinliyor' diyerek duyurdu: Kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 22 Ağustos yeni hava durumu raporunu yayımlayarak, Türkiye genelinde sıcaklıkların düşeceği ve hafta sonu ülkenin iç... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T07:43+0300
2024-08-22T07:59+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
hava durumu
istanbul hava durumu
samsun
izmir
ankara
kastamonu
sinop
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/16/1051039805_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c5828a8e5ebd123834c9878851891652.jpg
MGM'nin son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin güneyi, Hatay kıyıları, Ordu ve Ardahan çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuna doğru 4 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı ve rüzgar durumuHava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, Trakya'da ise 4 ila 6 derece artacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağmur İstanbul, Ankara ve İzmir'de bekleniyor mu?: 3 büyükşehirde hava durumuİstanbul'da önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklıkların 31 ila 34 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara'da ise perşembe ve cuma günü yerel gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların 31-32 derece civarında olacağı öngörülüyor. İzmir'de yağış beklenmezken, sıcaklıkların 36 ila 37 derece arasında olması bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 38°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 31°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 37°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'nin iç kesimleri ile Osmanye'nin güneyi ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlıISPARTA °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 36°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 37°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluARTVİN °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 32°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; zamanla 1,0 ila 1,25m Görüş: İyi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/batshuayi-saniyeler-icinde-tarihe-gecti-muslaradan-ise-kotu-haber-geldi-1087123647.html
samsun
izmir
ankara
kastamonu
sinop
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/16/1051039805_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_3a918a049a6bc082f8807480b4377c90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji istanbul hava durumu, hava durumu ankara, bugün hava durumu, yağış, hava durumu sakarya, meteoroloji istanbul, yalova hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji ankarai, stanbul'da hava durumu, bolu hava durumu, mgm istanbul, hava durumu yalova, istanbul hava, hava durumu tekirdağ, samsun hava durumu, hava durumu samsun
meteoroloji istanbul hava durumu, hava durumu ankara, bugün hava durumu, yağış, hava durumu sakarya, meteoroloji istanbul, yalova hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji ankarai, stanbul'da hava durumu, bolu hava durumu, mgm istanbul, hava durumu yalova, istanbul hava, hava durumu tekirdağ, samsun hava durumu, hava durumu samsun

Meteoroloji 'Türkiye birden serinliyor' diyerek duyurdu: Kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi

07:43 22.08.2024 (güncellendi: 07:59 22.08.2024)
© AAYağmur, yağış
Yağmur, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 22 Ağustos yeni hava durumu raporunu yayımlayarak, Türkiye genelinde sıcaklıkların düşeceği ve hafta sonu ülkenin iç kesimlerinde sağanak yağışların etkili olacağı uyarısında bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?
MGM'nin son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin güneyi, Hatay kıyıları, Ordu ve Ardahan çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuna doğru 4 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ve rüzgar durumu

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, Trakya'da ise 4 ila 6 derece artacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağmur İstanbul, Ankara ve İzmir'de bekleniyor mu?: 3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklıkların 31 ila 34 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara'da ise perşembe ve cuma günü yerel gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların 31-32 derece civarında olacağı öngörülüyor. İzmir'de yağış beklenmezken, sıcaklıkların 36 ila 37 derece arasında olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 37°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'nin iç kesimleri ile Osmanye'nin güneyi ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; zamanla 1,0 ila 1,25m Görüş: İyi.
Batshuayi saniyeler içinde tarihe geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
SPOR
Batshuayi Galatasaray Youngs Boy maçında saniyeler içinde tarihe geçti: Muslara'dan ise kötü haber geldi
07:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала