https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/meteoroloji-turkiye-birden-serinliyor-diyerek-duruydu-kuvvetli-saganak-yagis-uyarisi-geldi-1087124355.html

Meteoroloji 'Türkiye birden serinliyor' diyerek duyurdu: Kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi

Meteoroloji 'Türkiye birden serinliyor' diyerek duyurdu: Kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 22 Ağustos yeni hava durumu raporunu yayımlayarak, Türkiye genelinde sıcaklıkların düşeceği ve hafta sonu ülkenin iç... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T07:43+0300

2024-08-22T07:43+0300

2024-08-22T07:59+0300

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MGM'nin son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin güneyi, Hatay kıyıları, Ordu ve Ardahan çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuna doğru 4 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı ve rüzgar durumuHava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, Trakya'da ise 4 ila 6 derece artacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağmur İstanbul, Ankara ve İzmir'de bekleniyor mu?: 3 büyükşehirde hava durumuİstanbul'da önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklıkların 31 ila 34 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara'da ise perşembe ve cuma günü yerel gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların 31-32 derece civarında olacağı öngörülüyor. İzmir'de yağış beklenmezken, sıcaklıkların 36 ila 37 derece arasında olması bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 38°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 31°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 37°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'nin iç kesimleri ile Osmanye'nin güneyi ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlıISPARTA °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 36°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 37°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluARTVİN °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 32°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; zamanla 1,0 ila 1,25m Görüş: İyi.

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