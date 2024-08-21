https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/mersinde-tarihi-eser-kacakciligi-operasyonunda-1-kisi-tutuklandi-1087090247.html

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Mersin'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Kaçakçılıkla Mücadele, Parada Sahtecilik, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet eden... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T11:24+0300

2024-08-21T11:24+0300

2024-08-21T11:24+0300

türkiye

tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

tarihi eser

mersin

türkiye

operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087088314_0:66:1225:755_1920x0_80_0_0_f42d029d8dc8ec511a84fffb71a4bfdb.jpg

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler olduğu bilgisi ulaştırıldı.Ekiplerin, Kaçakçılıkla Mücadele, Parada Sahtecilik, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet eden şahısların tespiti ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada bir evde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 'altın, sikke ve çok sayıda çeşitli obje' ele geçirildi. Adreste bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.Adrese operasyon düzenleyen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üzerinde Osmanlı arması bulunan 8 altın (Mecidiye), Arapça yazılı 11 metal, 37 sikke, kaplamalı 6 köşeli yıldız, 12 yüzük, metal sandık ve haç, çok sayıda takı ile 1000 avro ele geçirildi. Ayrıca evin bahçesinde çoğu parçalanmış halde 13 motosiklet bulundu.Adreste H.E.H isimli şahıs gözaltına alındı ve yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tavsanli-hoyukte-3-bin-750-yillik-ticaretin-izleri-bati-anadoluda-ilk-kez-kesfedildi-1087052144.html

türkiye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, tarihi eser, mersin, türkiye, operasyon