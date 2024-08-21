https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/mersinde-tarihi-eser-kacakciligi-operasyonunda-1-kisi-tutuklandi-1087090247.html
Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Mersin'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Kaçakçılıkla Mücadele, Parada Sahtecilik, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet eden... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T11:24+0300
2024-08-21T11:24+0300
2024-08-21T11:24+0300
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler olduğu bilgisi ulaştırıldı.Ekiplerin, Kaçakçılıkla Mücadele, Parada Sahtecilik, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet eden şahısların tespiti ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada bir evde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 'altın, sikke ve çok sayıda çeşitli obje' ele geçirildi. Adreste bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.Adrese operasyon düzenleyen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üzerinde Osmanlı arması bulunan 8 altın (Mecidiye), Arapça yazılı 11 metal, 37 sikke, kaplamalı 6 köşeli yıldız, 12 yüzük, metal sandık ve haç, çok sayıda takı ile 1000 avro ele geçirildi. Ayrıca evin bahçesinde çoğu parçalanmış halde 13 motosiklet bulundu.Adreste H.E.H isimli şahıs gözaltına alındı ve yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tavsanli-hoyukte-3-bin-750-yillik-ticaretin-izleri-bati-anadoluda-ilk-kez-kesfedildi-1087052144.html
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tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, tarihi eser, mersin, türkiye, operasyon
tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, tarihi eser, mersin, türkiye, operasyon
Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Mersin'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Kaçakçılıkla Mücadele, Parada Sahtecilik, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet eden şahısların tespiti ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada' bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen çeşitli objeler bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler olduğu bilgisi ulaştırıldı.
Ekiplerin, Kaçakçılıkla Mücadele, Parada Sahtecilik, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet eden şahısların tespiti ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada bir evde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 'altın, sikke ve çok sayıda çeşitli obje' ele geçirildi. Adreste bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adrese operasyon düzenleyen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üzerinde Osmanlı arması bulunan 8 altın (Mecidiye), Arapça yazılı 11 metal, 37 sikke, kaplamalı 6 köşeli yıldız, 12 yüzük, metal sandık ve haç, çok sayıda takı ile 1000 avro ele geçirildi. Ayrıca evin bahçesinde çoğu parçalanmış halde 13 motosiklet bulundu.
Adreste H.E.H isimli şahıs gözaltına alındı ve yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.