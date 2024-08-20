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Tavşanlı Höyük'te 3 bin 750 yıllık ticaretin izleri: Batı Anadolu'da ilk kez keşfedildi
Tavşanlı Höyük'te 3 bin 750 yıllık ticaretin izleri: Batı Anadolu'da ilk kez keşfedildi
Sputnik Türkiye
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Tavşanlı Höyük'te gerçekleştirilen kazılar, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran bir keşfe sahne oldu. Asur Ticaret... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T12:52+0300
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Tavşanlı Höyük'te şehri yerle bir eden bir saldırının izlerini taşıyan yangın tabakası içinde bulunan silindir mührün, Anadolu'nun ticaret tarihinde önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor. Fayanstan yapılmış bu nadir mühür, üst ve alt hattı çizgilerle sınırlandırılmış, iç kısmında ise iç içe ikili ve üçlü gruplar halinde yerleştirilmiş “V” motifleriyle bezenmiş. Orta Anadolu'da Kültepe ve Acemhöyük gibi büyük ticaret merkezlerinden bilinen fayans silindir mühürlerin Batı Anadolu'daki ilk örneği olarak kayda geçen bu mühür, doğu ile batı arasında yeni ticaret yollarının varlığını açıkça ortaya koyuyor.45 hektarlık yayılım alanıyla bölgenin en büyük Tunç Çağı yerleşmesi olan Tavşanlı Höyük'teki bu keşif, sadece Ege Dünyası ile Anadolu arasındaki ticari ilişkilerin değil, aynı zamanda geniş kapsamlı bir ticaret ağının da varlığını gözler önüne seriyor. Buluntular ayrıca bir saldırıya işaret ediyor Kazılar sırasında ortaya çıkan diğer buluntular, bu ticaret merkezinin Mezopotamya ve Orta Anadolu kökenli eserlerle bağlantısını güçlendiriyor. Ancak en çarpıcı bulgu, yangın tabakasındaki molozlar arasında bulunan silahlar ve dört farklı bireye ait insan kalıntıları oldu. Bu kalıntılar, yerleşmeye yapılan ani ve acımasız bir saldırının izlerini taşıyor; insanların, evlerinden kaçamadan saldırıya uğradığını gösteriyor.
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Tavşanlı Höyük'te 3 bin 750 yıllık ticaretin izleri: Batı Anadolu'da ilk kez keşfedildi

12:52 20.08.2024
© Fotoğraf3 bin 750 yıllık bir silindir mühür bulundu
3 bin 750 yıllık bir silindir mühür bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© Fotoğraf
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Tavşanlı Höyük'te gerçekleştirilen kazılar, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran bir keşfe sahne oldu. Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nın sonuna tarihlenen ve ticarette kullanılan 3 bin 750 yıllık bir silindir mühür bulundu.
Tavşanlı Höyük'te şehri yerle bir eden bir saldırının izlerini taşıyan yangın tabakası içinde bulunan silindir mührün, Anadolu'nun ticaret tarihinde önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor. Fayanstan yapılmış bu nadir mühür, üst ve alt hattı çizgilerle sınırlandırılmış, iç kısmında ise iç içe ikili ve üçlü gruplar halinde yerleştirilmiş “V” motifleriyle bezenmiş.

Orta Anadolu'da Kültepe ve Acemhöyük gibi büyük ticaret merkezlerinden bilinen fayans silindir mühürlerin Batı Anadolu'daki ilk örneği olarak kayda geçen bu mühür, doğu ile batı arasında yeni ticaret yollarının varlığını açıkça ortaya koyuyor.
© FotoğrafTavşanlı Höyük kazı alanı
Tavşanlı Höyük kazı alanı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
Tavşanlı Höyük kazı alanı
© Fotoğraf
45 hektarlık yayılım alanıyla bölgenin en büyük Tunç Çağı yerleşmesi olan Tavşanlı Höyük'teki bu keşif, sadece Ege Dünyası ile Anadolu arasındaki ticari ilişkilerin değil, aynı zamanda geniş kapsamlı bir ticaret ağının da varlığını gözler önüne seriyor.
© FotoğrafSilindir mühür
Silindir mühür - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
Silindir mühür
© Fotoğraf

Buluntular ayrıca bir saldırıya işaret ediyor

Kazılar sırasında ortaya çıkan diğer buluntular, bu ticaret merkezinin Mezopotamya ve Orta Anadolu kökenli eserlerle bağlantısını güçlendiriyor. Ancak en çarpıcı bulgu, yangın tabakasındaki molozlar arasında bulunan silahlar ve dört farklı bireye ait insan kalıntıları oldu. Bu kalıntılar, yerleşmeye yapılan ani ve acımasız bir saldırının izlerini taşıyor; insanların, evlerinden kaçamadan saldırıya uğradığını gösteriyor.
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