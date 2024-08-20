https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tavsanli-hoyukte-3-bin-750-yillik-ticaretin-izleri-bati-anadoluda-ilk-kez-kesfedildi-1087052144.html

Tavşanlı Höyük'te 3 bin 750 yıllık ticaretin izleri: Batı Anadolu'da ilk kez keşfedildi

Tavşanlı Höyük'te 3 bin 750 yıllık ticaretin izleri: Batı Anadolu'da ilk kez keşfedildi

Sputnik Türkiye

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Tavşanlı Höyük'te gerçekleştirilen kazılar, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran bir keşfe sahne oldu. Asur Ticaret... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T12:52+0300

2024-08-20T12:52+0300

2024-08-20T12:52+0300

türkiye

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tavşanlı höyük

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arkeolojik kazı

kazı

kazı çalışması

tunç çağı

mezopotamya

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Tavşanlı Höyük'te şehri yerle bir eden bir saldırının izlerini taşıyan yangın tabakası içinde bulunan silindir mührün, Anadolu'nun ticaret tarihinde önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor. Fayanstan yapılmış bu nadir mühür, üst ve alt hattı çizgilerle sınırlandırılmış, iç kısmında ise iç içe ikili ve üçlü gruplar halinde yerleştirilmiş “V” motifleriyle bezenmiş. Orta Anadolu'da Kültepe ve Acemhöyük gibi büyük ticaret merkezlerinden bilinen fayans silindir mühürlerin Batı Anadolu'daki ilk örneği olarak kayda geçen bu mühür, doğu ile batı arasında yeni ticaret yollarının varlığını açıkça ortaya koyuyor.45 hektarlık yayılım alanıyla bölgenin en büyük Tunç Çağı yerleşmesi olan Tavşanlı Höyük'teki bu keşif, sadece Ege Dünyası ile Anadolu arasındaki ticari ilişkilerin değil, aynı zamanda geniş kapsamlı bir ticaret ağının da varlığını gözler önüne seriyor. Buluntular ayrıca bir saldırıya işaret ediyor Kazılar sırasında ortaya çıkan diğer buluntular, bu ticaret merkezinin Mezopotamya ve Orta Anadolu kökenli eserlerle bağlantısını güçlendiriyor. Ancak en çarpıcı bulgu, yangın tabakasındaki molozlar arasında bulunan silahlar ve dört farklı bireye ait insan kalıntıları oldu. Bu kalıntılar, yerleşmeye yapılan ani ve acımasız bir saldırının izlerini taşıyor; insanların, evlerinden kaçamadan saldırıya uğradığını gösteriyor.

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