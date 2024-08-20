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Datça'da orman yangını: Tutuklu sayısı 2'ye yükseldi
Datça'da orman yangını: Tutuklu sayısı 2'ye yükseldi
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Muğla Datça'da çıkan orman yangınının sebebi belirlendi. Yangını çıkaran 2 şüpheli tutuklanarak cevaz evine gönderildi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T21:40+0300
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Muğla'nın Datça ilçesinde18 Ağustos tarihinde bir orman yangını meydana geldi. Çıkan dumanları görenlerin ihbarları üzerine bölgeye Datça Orman İşletme ve itfaiye ekipleri ile Datça MAG-AME ekipleri sevk edildi.Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına karadan müdahale ederken, 2 helikopterle de havadan söndürme çalışmalarına destek verildi. Hızlı müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Yapılan araştırmalar sonucunda 2 yabancı uyruklu vatandaşın yangını çıkardığını tespit eden jandarma ekipleri, bir gün arayla 2 yabancı uyruklu şüpheliyi de yakaladı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/afyonda-ormanlik-alanda-yangin-ekipler-mudahale-ediyor-1087060826.html
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orman yangınları, tangın son dakika, en son yangınlar
orman yangınları, tangın son dakika, en son yangınlar

Datça'da orman yangını: Tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

21:40 20.08.2024
© İHAOrman Yangını
Orman Yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© İHA
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Muğla Datça'da çıkan orman yangınının sebebi belirlendi. Yangını çıkaran 2 şüpheli tutuklanarak cevaz evine gönderildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde18 Ağustos tarihinde bir orman yangını meydana geldi. Çıkan dumanları görenlerin ihbarları üzerine bölgeye Datça Orman İşletme ve itfaiye ekipleri ile Datça MAG-AME ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına karadan müdahale ederken, 2 helikopterle de havadan söndürme çalışmalarına destek verildi. Hızlı müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmalar sonucunda 2 yabancı uyruklu vatandaşın yangını çıkardığını tespit eden jandarma ekipleri, bir gün arayla 2 yabancı uyruklu şüpheliyi de yakaladı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Türkiye yangın raporu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
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Afyon'da ormanlık alanda yangın: Ekipler müdahale ediyor
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