https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/datcada-orman-yangini-tutuklu-sayisi-2ye-yukseldi-1087073500.html

Datça'da orman yangını: Tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

Datça'da orman yangını: Tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Muğla Datça'da çıkan orman yangınının sebebi belirlendi. Yangını çıkaran 2 şüpheli tutuklanarak cevaz evine gönderildi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T21:40+0300

2024-08-20T21:40+0300

2024-08-20T21:40+0300

türkiye

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Muğla'nın Datça ilçesinde18 Ağustos tarihinde bir orman yangını meydana geldi. Çıkan dumanları görenlerin ihbarları üzerine bölgeye Datça Orman İşletme ve itfaiye ekipleri ile Datça MAG-AME ekipleri sevk edildi.Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına karadan müdahale ederken, 2 helikopterle de havadan söndürme çalışmalarına destek verildi. Hızlı müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Yapılan araştırmalar sonucunda 2 yabancı uyruklu vatandaşın yangını çıkardığını tespit eden jandarma ekipleri, bir gün arayla 2 yabancı uyruklu şüpheliyi de yakaladı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/afyonda-ormanlik-alanda-yangin-ekipler-mudahale-ediyor-1087060826.html

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