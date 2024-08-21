https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/memur-ve-emekliye-yeni-zam-tahmini-ssk-bag-kur-emekli-maas-zammi-icin-yeni-rakamlar-1087116096.html
Memur ve emekliye yeni zam tahmini: SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı için yeni rakamlar
Memur ve emekliye yeni zam tahmini: SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı için yeni rakamlar
Sputnik Türkiye
Memur ve emekli zammı hesaplamasında Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Bankanın yıl sonu enflasyon tahminleriyle ocak... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T20:34+0300
2024-08-21T20:34+0300
2024-08-21T20:40+0300
ekonomi
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enflasyon
mehmet şimşek
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini, üst banttaki tahmin ve piyasanın enflasyon beklentisi oranlarını yayınladı.TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korurken, enflasyon tahmininin üst bandını ise yüzde 42 olarak açıkladı. Piyasanın enflasyon beklentisinin ise yüzde 43.31 olduğu bildirildi.Yayınlanan verilere göre memur ve emeklilerin Ocak ayında alacağı zam oranı da belli oldu.Emekli ve memurların zam oranı ne olacak?SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı için enflasyon artışı yüzde 14.89 olacak. Refah payı ya da başka ilaveler olmaz ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri anket tahminine göre bu oranda maaş artışı alacak. Memur maaşı ise yüzde 6 oranındaki toplu sözleşmeyle birlikte yüzde 11.85 oranında zam almış olacak.Emekli ve memurların kesin zam oranları 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık enflasyonu ile kesinleşecek. Böylece son 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak ve bu SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranı olacak. Yine enflasyon oranı memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkını ortaya koyacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/toplu-sozlesme-ikramiyesi-hangi-memurlara-odenecek-1086362720.html
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emekli maaşları zam, memur maaşları zam, asgari ücret zam, emekli maaşları, enflasyon oranı, ocak ayı maaşları, zam, ssk zam oranı, memur zam
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Memur ve emekliye yeni zam tahmini: SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı için yeni rakamlar
20:34 21.08.2024 (güncellendi: 20:40 21.08.2024)
Memur ve emekli zammı hesaplamasında Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Bankanın yıl sonu enflasyon tahminleriyle ocak ayında memura ve emekliye zammın ne kadar olacağına dair bir rakam ortaya çıkmıştı. Peki, Ocak ayında emekli ve memur zammı ne kadar olur?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini, üst banttaki tahmin ve piyasanın enflasyon beklentisi oranlarını yayınladı.
TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korurken, enflasyon tahmininin üst bandını ise yüzde 42 olarak açıkladı. Piyasanın enflasyon beklentisinin ise yüzde 43.31 olduğu bildirildi.
Yayınlanan verilere göre memur ve emeklilerin Ocak ayında alacağı zam oranı da belli oldu.
Emekli ve memurların zam oranı ne olacak?
SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı için enflasyon artışı yüzde 14.89 olacak. Refah payı ya da başka ilaveler olmaz ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri anket tahminine göre bu oranda maaş artışı alacak. Memur maaşı ise yüzde 6 oranındaki toplu sözleşmeyle birlikte yüzde 11.85 oranında zam almış olacak.
Emekli ve memurların kesin zam oranları 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık enflasyonu ile kesinleşecek. Böylece son 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak ve bu SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranı olacak. Yine enflasyon oranı memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkını ortaya koyacak.