https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/memur-ve-emekliye-yeni-zam-tahmini-ssk-bag-kur-emekli-maas-zammi-icin-yeni-rakamlar-1087116096.html

Memur ve emekliye yeni zam tahmini: SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı için yeni rakamlar

Memur ve emekliye yeni zam tahmini: SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı için yeni rakamlar

Sputnik Türkiye

Memur ve emekli zammı hesaplamasında Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Bankanın yıl sonu enflasyon tahminleriyle ocak... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T20:34+0300

2024-08-21T20:34+0300

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ekonomi

emekli

emekli maaşı

memur

memur maaşı

memur alımı

zam

merkez bankası

enflasyon

mehmet şimşek

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini, üst banttaki tahmin ve piyasanın enflasyon beklentisi oranlarını yayınladı.TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korurken, enflasyon tahmininin üst bandını ise yüzde 42 olarak açıkladı. Piyasanın enflasyon beklentisinin ise yüzde 43.31 olduğu bildirildi.Yayınlanan verilere göre memur ve emeklilerin Ocak ayında alacağı zam oranı da belli oldu.Emekli ve memurların zam oranı ne olacak?SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı için enflasyon artışı yüzde 14.89 olacak. Refah payı ya da başka ilaveler olmaz ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri anket tahminine göre bu oranda maaş artışı alacak. Memur maaşı ise yüzde 6 oranındaki toplu sözleşmeyle birlikte yüzde 11.85 oranında zam almış olacak.Emekli ve memurların kesin zam oranları 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık enflasyonu ile kesinleşecek. Böylece son 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak ve bu SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranı olacak. Yine enflasyon oranı memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkını ortaya koyacak.

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