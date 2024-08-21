https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/meb-6-ildeki-30-okulun-isminin-turkce-olmadigi-icin-degistirilmesini-istedi-1087106467.html

MEB, 6 ildeki 30 okulun isminin Türkçe olmadığı için değiştirilmesini istedi

MEB, 6 ildeki 30 okulun isminin Türkçe olmadığı için değiştirilmesini istedi

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan 6 ildeki 30 okulun isimlerinin değiştirilmesini istedi. 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T16:21+0300

2024-08-21T16:21+0300

2024-08-21T16:21+0300

türkiye

türkiye

milli eğitim bakanlığı

meb özel öğretim kurumları genel müdürlüğü

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MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 6 ilin valiliğine 'Türk Okulları' konulu bir yazı gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan hükümlere vurgu yapılan yazıda şunlar belirtildi: "Kurumlara, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir.Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Kurumların adlarını, Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmalarıyla kullanması esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır..."Yeni kurum adı teklif edilmesi gerekiyorBakanlık, Türkçe isim verilmediği tespit edilen kurum adlarını 6 ilin valiliğine bildirerek, "Kurum adlarının anılan maddeye aykırı olduğu anlaşılmış olup yeni kurum adı teklif edilmesi gerekmektedir." uyarısında bulundu.Kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan okul sayısının 6 ilde 30 olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/milli-egitim-bakani-tekinden-ataturk-ile-ilgili-derslerin-seyreltilmesi-iddialarina-yanit-1084851126.html

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Sputnik Türkiye

türkiye, milli eğitim bakanlığı, meb özel öğretim kurumları genel müdürlüğü