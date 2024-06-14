https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/milli-egitim-bakani-tekinden-ataturk-ile-ilgili-derslerin-seyreltilmesi-iddialarina-yanit-1084851126.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Atatürk ile ilgili derslerin seyreltilmesi iddialarına yanıt

Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Atatürk ile ilgili derslerin seyreltilmesi iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulunda, karne dağıtım töreninin ardından Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı'nda konuştu. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T14:42+0300

2024-06-14T14:42+0300

2024-06-14T14:42+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

yusuf tekin

açık öğretim

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

karne

mustafa kemal atatürk

ümit özdağ

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gebze'de bir lisedeki mezuniyet töreninde bazı öğrencilerin kıyafetlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle alınmadığı iddiasına ilişkin "Bakanlık olarak, bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili gerekli işlemleri, incelemeleri yapacağız" dedi.Bir yıl boyunca sergilenen çabaların meyvelerinin alındığı ve herkes için heyecan verici bir gün olduğunu belirten Tekin, herkesin sağlıklı ve mutlu bir tatil geçirmesi temennisinde bulundu.Bakanlık olarak, bu süreci tatil olarak değil eğitim öğretim sürecinin bir alanı olarak tanımladıklarını ifade eden Tekin, çocukların okul dönemini daha verimli geçirebilmesi için okul dışı dönemde enerji topladıklarını ve bu nedenle bu süreci en az eğitim-öğretim dönemi kadar dolu dolu geçirilmesi gereken bir dönem olarak gördüklerini söyledi.Tekin, "Bizim gençlerimizden, çocuklarımızdan istediğimiz şey, kendilerini çok fazla yormadan, yıl içerisinde elde ettikleri kazanımları kaybetmeden bir tatil dönemi geçirmeleri. Bunu yaparken bol bol kitap okumalarını, hatta okuduklarını kaleme almalarını, yazmalarını, yazmaya çalışmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.Velilere de seslenen Tekin, tüm ülkelerde ebeveynlerin de eğitim-öğretim sürecinin bir parçası olduklarını belirterek 12 yıllık zorunlu eğitimini tamamlayan bir öğrencinin ailesiyle okulda geçirdiği vakitten daha fazlasını geçirdiğine dikkati çekti.Ailelerin, çocuklarının eğitim sürecinde kendilerine destek olmaları gerektiğini ifade eden Tekin şöyle devam etti:'Çok büyük üzüntü duyuyorum'Tekin, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Gebze'de bir lisedeki mezuniyet törenine bazı öğrencilerin kıyafetlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle alınmadıkları yönünde çıkan haberlere ilişkin soru üzerine Tekin, bakanlık bünyesinde yaklaşık 76 bin okul, 1 milyon 100 bin öğretmen ve 100 binin üzerinde okul idarecisi bulunduğunu söyledi.Tekin bu konuya ilişkin şu cümleleri şunları kaydetti:Medyada bu tür olayların speküle edilerek servis edildiğini belirten Tekin, geçtiğimiz hafta İstanbul'da yine bir mezuniyet töreninde otizmli bir çocukla ilgili yaşanan olayı hatırlattı.Medyaya düşen olaylar üzerinden ilgili öğretmeni linç etmenin ve bütün öğretmenleri zan altında bırakmanın doğru olmadığını ifade eden Tekin, bu tür konularda herkesi daha sorumlu davranmaya davet etti.'Öğrenciler listede yazdığının iki katı kadar misafirle gelince tartışma başlıyor'Gebze'de yaşanan olayla ilgili konuşan Tekin, şu ifadeleri kullandı:Bu olayın yaşanmasını arzu etmedikleri bir olay olduğunu yineleyen Tekin, "Bakanlık olarak, bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili gerekli işlemleri, incelemeleri yapacağız" dedi.Tekin, olayın detayı yeterince araştırılmadan öğretmen ve okul idarecilerinin toplum nezdinde linç edilmesinin kendisini üzdüğünü belirterek bunu yıl boyunca sergilenen emeğe, çabaya saygısızlık olarak gördüğünü ifade etti.'Sınıf tekrarı konusunda çok marjinal bir tabloyla karşı karşıya değiliz'9'uncu sınıflarda sınıf tekrarının geri getirilmesiyle birlikte kaç öğrencinin tekrara kaldığı ve bu yıl YKS'ye katılan ancak devamsızlık nedeniyle tekrar yapacak kaç öğrencinin olduğuna ilişkin sorular üzerine Tekin, karnelerin dağıtılmasının telafi niteliğindeki süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmeyeceğini belirterek sınıf tekrarıyla ilgili işlemlerin henüz tamamlanmadığını ve bayram sonrası net rakamları göreceklerini söyledi.Tekin, genel olarak çok marjinal bir tabloyla karşı karşıya olmadıklarını belirterek şöyle devam etti:Devamla ilgili aldıkları kararı da çok önemsediklerini bildiren Tekin konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:'Çocuklarımızın örgün öğretimde eğitim almasını arzu ediyoruz'Tekin, açık liseye geçişle ilgili soruya Milli Eğitim Temel Kanunu'nun, örgün öğretimi esas kabul ettiğini hatırlattı.Tekin, "Yani asli işimiz, çocuklarımızın örgün öğretime devam etmesini sağlamak. Açıköğretim aslında örgün öğretim çağının dışına çıkmış ya da insani sebeplerle örgün öğretim alamayacak olan çocukların yönlendirildiği bir mekanizma. Yani bir zorunluluk durumunda başvuracağımız bir şey. Dolayısıyla bu tür bir durum olmadığında çocukların açık öğretime yönlendirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığının da kendisi açısından bir zaafiyeti teşkil eder. Çocuklarımızın örgün öğretime gelip, örgün öğretimde öğretmenlerimizden eğitim almasını arzu ediyoruz. Yaz aylarında yaptığımız düzenlemenin sebebi de buydu" yanıtını verdi.Çocukların üniversiteye hazırlık dahil olmak üzere bütün eğitim-öğretim ihtiyaçlarını giderebilecek kadar büyük bir aile olduklarını ifade eden Tekin, çocukların varsa eksikliklerini, destekleme ve yetiştirme kurslarıyla giderebileceklerini bildirdi.Tekin, "Öbür taraftan baktığımızda, çocuklarımızın devam ettiğini iddia ettiği yapılar yani dershane dediğimiz şeyler, bizim zaten örgün öğretim çağındaki çocuklarımızın devam edeceği bir yapı yok. Yani bunlar demek ki illegal. Onların niteliğiyle ilgili bakanlık olarak kefil olmadığımız, denetlemediğimiz bir süreç var orada. Çocuklarımızın oralara gitmesini o yüzden istemiyoruz. Gitmemeleri için de elimizden gelen tedbirleri alacağız" diye konuştu.'Özel okullar salgın döneminde öğrenci kaybından dolayı irtifa kaybetti'Özel sektör öğretmenlerine ilişkin soru üzerine Tekin, bu konunun da çok fazla speküle edildiğini söyledi.Özel okulların salgın döneminde öğrenci kaybından dolayı irtifa kaybettiklerini dile getiren Tekin, bu okullara artık salgın döneminin geride kaldığını ve artık normalleşmeleri gerektiğini kendileriyle paylaştıklarını belirtti.Özel okul yöneticilerinin "Pandemi koşullarında yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle küçüldük. Bazı tedbirler almak durumunda kaldık. Bunu düzeltmeye biz de varız" dediklerini ve bunun üzerine kendileriyle masaya oturup konuştuklarını anlatan Tekin, şunları kaydetti:'Seyreltmekten kastettikleri şey, müfredatın dışına çıkartmaksa katılmıyorum'Muhalefetin, Atatürk ile ilgili dersin seyreltildiğine dair eleştirileriyle ilgili sorusuna Tekin, "Bunları medyada tartışmak yerine nerede seyreltildiğine dair veya hangi hususların seyreltildiğine dair net raporları bizimle paylaşırlarsa biz de arkadaşlarımızla konuşuruz. Seyreltmekten kastettikleri şey, müfredatın dışına çıkartmaksa katılmıyorum" diye konuştu.Eğitim öğretim sürecinin tepeden tırnağa gözden geçirilerek bazı kazanımların farklı sınıflara kaydırıldığı realitesinden hareket edildiğinde bu eleştirilerin çok doğru olmadığının görüleceğini ifade eden Tekin, "Bu konuda bir eleştirisi olan varsa televizyon ekranlarında konuşmak yerine bize hazırladıkları metinleri getirirler, biz de kendilerine gerekli cevapları veririz, eksiğimiz varsa düzeltiriz" ifadelerini kullandı.'Hem LGS için hem de üniversiteye giriş sınavları için bizim kitaplarımız esas'Bakan Tekin, yeni müfredat kapsamındaki ders kitaplarının basımına ilişkin soruya, okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda yeni müfredata göre hazırlanmış kitapların okutulacağını söyledi.Bunun dışındaki sınıflarla ilgili kitap basım sürecinin devam ettiğini belirten Tekin, "Onun ihalesi yapıldı ve tamamlanmış olacak. Bizim iş yükümüz zaten dörtte bir oranında kalmış durumda yeni kitaplar, yeni müfredatlar için. Onunla ilgili de müfredatları hazırlayan ekipler yani özel sektörden bu konuda kitap almadığımız için sadece bakanlık tarafından hazırlanan ders kitapları, materyaller hazırlanmış durumda. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayına sunulacaklar ve sonra da biz onların basım sürecini yürüteceğiz. O sürecin 9 Eylül'e kadar yetişeceğini öngörüyoruz, bir sıkıntımız yok" dedi.Tekin, "Özel okullar için gelecek sene Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılacak ders kitaplarını okutma zorunluluğu getirildi. Ancak bazı özel okulların velilerden talep ettiğine ilişkin de bilgiler geliyor, bu konuda değerlendirmeniz ne olacak?" sorusuna Tekin, şöyle yanıt verdi:Ümit Özdağ'a yanıtBakan Tekin, öğretmen atamalarının yeni eğitim öğretim yılına yetişip yetişmeyeceğine yönelik soru üzerine, yetiştirmeyi arzu ettiklerini söyledi."Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın size yaptığı liyakatsiz eleştirisi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna karşılık Tekin, bu tür tartışmalara hiç girmediğini aktardı.Demokratik kültür ve siyasi kültürün vatandaşlar tarafından doğru anlaşılması için siyasetçilerin örnek olmaları gerektiğini ifade eden Tekin, bu anlamda siyasetçilerin de eğitim öğretim sürecinin bir parçası olduğuna inandığını kaydetti. Tekin, "Kaldı ki Ümit Özdağ benim tanımadığım birisi de değil. Yani bunu bana da söyleyebilir. Sonuçta ikimiz de akademisyeniz ve aynı alanda çalışan akademisyenleriz. Siyasetçilerin bu tür şeyleri kamuoyunda şov malzemesi haline dönüştürmelerini kendi popülaritelerini devam ettirme kaygısı olarak görüyorum ve o yüzden cevap vermemeyi tercih ederim" diye konuştu.Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu (ÖMK) bazı sendikaların öğretmenleri baskı altına alan kanun olarak değerlendirdiği yönündeki soruya şu cevabı verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/milli-egitim-bakani-tekin-6-sinifa-giden-kizim-gene-yusuf-tekin-istifa-seyleriyle-ugrastik-diyor-1084236901.html

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