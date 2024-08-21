https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/mali-nijer-ve-burkina-faso-ukraynanin-terore-verdigi-destek-nedeniyle-bmye-basvurdu-1087077186.html
Mali, Nijer ve Burkina Faso, Ukrayna'nın teröre verdiği destek nedeniyle BM'ye başvurdu
Mali, Nijer ve Burkina Faso, Ukrayna'nın teröre verdiği destek nedeniyle BM'ye başvurdu
Sputnik Türkiye
Mali, Nijer ve Burkina Faso, Kiev'in teröre verdiği destek nedeniyle BM'ye başvuruda bulundu. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T01:15+0300
2024-08-21T01:15+0300
2024-08-21T01:15+0300
dünya
mali
nijer
burkina faso
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
afrika
sahel
ukrayna
kiev
terörizm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086601922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd343bb2c83d75e4e5f03f88373122e7.jpg
Mali, Nijer ve Burkina Faso, gönderdikleri ortak mektupta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Kiev'in Afrika'da, özellikle de Sahel'de teröre verdiği destek nedeniyle Ukrayna'ya karşı harekete geçmesini talep etti.Mektupta, "Mali, Nijer ve Burkina Faso Dışişleri Bakanları, Ukraynalı yetkililerin terörizmi desteklemesini ve yüceltmesini şiddetle kınıyor ve BM Güvenlik Konseyi'ne, Ukrayna'nın Afrika'da, özellikle Sahel bölgesinde terörizmi bilinçli olarak destekleme konusundaki seçimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyor” ifadelerine yer verildi.Daha önce Monde gazetesi Malili bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde Malili silahlı ayrılıkçı grupların oluşturduğu CSP-DPA ittifakından teröristlerin eğitim almak üzere Ukrayna'ya gittiğini aktarmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'yı savaş alanında yenemeyen Kiev'in, Moskova'ya dost Afrika ülkelerindeki terörist grupları destekleyerek Afrika'da ‘ikinci bir cephe’ açmaya karar verdiğini söylemişti.5 Ağustos'ta Mali, 8 Ağustos'ta ise Nijer Kiev'in yerel teröristlere verdiği destek nedeniyle Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/malinin-ardindan-nijer-de-ukraynayla-diplomatik-iliskileri-kesme-karari-aldi-1086575684.html
mali
nijer
burkina faso
sahel
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086601922_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_09720e407b5e72ef2133882adf81683a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mali, nijer, burkina faso, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), afrika, sahel , ukrayna, kiev, terörizm, destek
mali, nijer, burkina faso, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), afrika, sahel , ukrayna, kiev, terörizm, destek
Mali, Nijer ve Burkina Faso, Ukrayna'nın teröre verdiği destek nedeniyle BM'ye başvurdu
Mali, Nijer ve Burkina Faso, Kiev'in teröre verdiği destek nedeniyle BM'ye başvuruda bulundu.
Mali, Nijer ve Burkina Faso, gönderdikleri ortak mektupta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Kiev'in Afrika'da, özellikle de Sahel'de teröre verdiği destek nedeniyle Ukrayna'ya karşı harekete geçmesini talep etti.
Mektupta, "Mali, Nijer ve Burkina Faso Dışişleri Bakanları, Ukraynalı yetkililerin terörizmi desteklemesini ve yüceltmesini şiddetle kınıyor ve BM Güvenlik Konseyi'ne, Ukrayna'nın Afrika'da, özellikle Sahel bölgesinde terörizmi bilinçli olarak destekleme konusundaki seçimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyor” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Monde gazetesi Malili bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde Malili silahlı ayrılıkçı grupların oluşturduğu CSP-DPA ittifakından teröristlerin eğitim almak üzere Ukrayna'ya gittiğini aktarmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'yı savaş alanında yenemeyen Kiev'in, Moskova'ya dost Afrika ülkelerindeki terörist grupları destekleyerek Afrika'da ‘ikinci bir cephe’ açmaya karar verdiğini söylemişti.
5 Ağustos'ta Mali, 8 Ağustos'ta ise Nijer Kiev'in yerel teröristlere verdiği destek nedeniyle Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.