https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/mali-nijer-ve-burkina-faso-ukraynanin-terore-verdigi-destek-nedeniyle-bmye-basvurdu-1087077186.html

Mali, Nijer ve Burkina Faso, Ukrayna'nın teröre verdiği destek nedeniyle BM'ye başvurdu

Mali, Nijer ve Burkina Faso, Ukrayna'nın teröre verdiği destek nedeniyle BM'ye başvurdu

Sputnik Türkiye

Mali, Nijer ve Burkina Faso, Kiev'in teröre verdiği destek nedeniyle BM'ye başvuruda bulundu. 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T01:15+0300

2024-08-21T01:15+0300

2024-08-21T01:15+0300

dünya

mali

nijer

burkina faso

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

afrika

sahel

ukrayna

kiev

terörizm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086601922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd343bb2c83d75e4e5f03f88373122e7.jpg

Mali, Nijer ve Burkina Faso, gönderdikleri ortak mektupta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Kiev'in Afrika'da, özellikle de Sahel'de teröre verdiği destek nedeniyle Ukrayna'ya karşı harekete geçmesini talep etti.Mektupta, "Mali, Nijer ve Burkina Faso Dışişleri Bakanları, Ukraynalı yetkililerin terörizmi desteklemesini ve yüceltmesini şiddetle kınıyor ve BM Güvenlik Konseyi'ne, Ukrayna'nın Afrika'da, özellikle Sahel bölgesinde terörizmi bilinçli olarak destekleme konusundaki seçimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyor” ifadelerine yer verildi.Daha önce Monde gazetesi Malili bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde Malili silahlı ayrılıkçı grupların oluşturduğu CSP-DPA ittifakından teröristlerin eğitim almak üzere Ukrayna'ya gittiğini aktarmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'yı savaş alanında yenemeyen Kiev'in, Moskova'ya dost Afrika ülkelerindeki terörist grupları destekleyerek Afrika'da ‘ikinci bir cephe’ açmaya karar verdiğini söylemişti.5 Ağustos'ta Mali, 8 Ağustos'ta ise Nijer Kiev'in yerel teröristlere verdiği destek nedeniyle Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/malinin-ardindan-nijer-de-ukraynayla-diplomatik-iliskileri-kesme-karari-aldi-1086575684.html

mali

nijer

burkina faso

sahel

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mali, nijer, burkina faso, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), afrika, sahel , ukrayna, kiev, terörizm, destek