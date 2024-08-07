https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/malinin-ardindan-nijer-de-ukraynayla-diplomatik-iliskileri-kesme-karari-aldi-1086575684.html

Mali’nin ardından Nijer de Ukrayna’yla diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı

Mali’nin ardından Nijer de Ukrayna’yla diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı

Sputnik Türkiye

Nijer’in askeri geçiş hükümetinin sözcüsü Amadou Abdraman, Kiev rejiminin Mali’ye yönelik olası saldırganlık iddiaları nedeniyle Ukrayna’yla diplomatik... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T10:24+0300

2024-08-07T10:24+0300

2024-08-07T10:29+0300

dünya

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diplomatik ilişkiler

mali

teröre destek

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vagner özel askeri şirketi

senegal

burkina faso

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Abdraman, televizyon konuşmasında, Mali hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduklarını kaydederek, “durumun ciddiyeti ve Ukrayna'nın Mali'ye yönelik saldırganlıkta kabul edilen ve iddia edilen katılımı göz önünde bulundurularak” bazı tedbirler aldıklarını bildirdi.Nijer ve Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesi kararının alındığını kaydeden Hükümet Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Ukrayna ve destekçilerinin saldırganlıklarına ilişkin kararın çıkması için başvuruda bulunduklarını belirtti.Abdraman, uluslararası topluma, Ukrayna’nın küresel teröre destek vermesine karşı koyma çağrısında bulundu.Daha önce Mali’nin, ülkedeki teröristlere destek verdiği gerekçesiyle Ukrayna’yla diplomatik ilişkileri kestiği bildirilmişti.Daha önce Vagner Grubu, 22-27 Temmuz döneminde Mali’deki militanlarla yaşadığı şiddetli çatışmalarda çok sayıda savaşçısını kaybettiğini duyurmuştu. Mali Genelkurmay Başkanlığı, terörist gruplarla yaşanan çatışmalarda çok sayıda Mali askerinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.Senegalli gazete Senenews dün, Mali ve Moritanya yönetimlerinin, Ukraynalı uzmanların teröristleri eğittiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattıklarını yazmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Sahel'deki teröristlerle işbirliği yapmasının şaşırtıcı olmadığını, Moskova’nın dünya kamuoyunun dikkatini aktif bir şekilde Ukrayna'nın bu tür eylemlerine çekmeye devam ettiğini dile getirmişti.Mali’nin komşuları da Ukrayna’nın Batı Afrika’nın iç meselelerine müdahale etmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirmişti. Senegal Dışişleri Bakanlığı, teröristlere verilen destek nedeniyle Ukrayna Büyükelçisi Yuriy Pivovarov’u bakanlığa çağırmıştı. Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı da uluslararası topluma Kiev’in terörist gruplara verdiği desteği değerlendirme çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/mali-ukraynayla-diplomatik-iliskileri-kesti-1086499212.html

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nijer, ukrayna, diplomatik ilişkiler, mali, teröre destek, moritanya, vagner özel askeri şirketi, senegal, burkina faso, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova