https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/putin-rusya-terorle-oldugu-gibi-neo-nazilerle-mucadelede-de-hedeflerine-ulasacak-1087067106.html
Putin: Rusya, terörle olduğu gibi neo-Nazilerle mücadelede de hedeflerine ulaşacak
Putin: Rusya, terörle olduğu gibi neo-Nazilerle mücadelede de hedeflerine ulaşacak
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Moskova’nın terörle mücadelede hedeflerine ulaştığı gibi Donbass, Novorossiya ve Kursk bölgesinde neo-Nazilerle mücadelede de hedeflerine... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T18:42+0300
2024-08-20T18:42+0300
2024-08-20T18:42+0300
dünya
rusya
moskova
vladimir putin
beslan
terörle mücadele
neo-nazi
rakip
düşman
novorossiya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087066542_0:41:1181:705_1920x0_80_0_0_b79ac45b7c4f90aa95458c946630f8af.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beslan’daki ‘Hüzün Ağacına’ 2004'te yaşanan ve terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bıraktıktan ve saldırının gerçekleştiği 1 Numaralı Okul’u ziyaret ettikten sonra, terör saldırılarının mağdurları tarafından kurulan Beslan Anneleri Derneği’nin temsilcileriyle buluştu.Rusya’nın dış düşmanlarının ne ahlakları ne de erdemleri olduğunu, bu kişilerin sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini, böyle bir şeye alışmanın mümkün olmadığını vurgulayan Putin, “Bahsettiğim rakip ve düşmanlarımız, ülkemizi sarsmak için çalışmalarını sürdürüyor, bu çok açık. Ve tıpkı daha önce teröristlerle mücadele ettiğimiz gibi, şimdi de Kursk bölgesinde, Donbass’ta, Novorossiya’da suç işleyenlerle de mücadele etmek durumundayız” dedi ve şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/putin-imzaladi-rusya-bati-degerlerini-kabul-etmeyenlere-kapilarini-aciyor-1087017258.html
rusya
moskova
beslan
donbass
kursk bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087066542_95:0:1087:744_1920x0_80_0_0_959b2bf0612ed15a318a3f08f4dd4e3f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, moskova, vladimir putin, beslan, terörle mücadele, neo-nazi, rakip, düşman, novorossiya, donbass, kursk bölgesi
rusya, moskova, vladimir putin, beslan, terörle mücadele, neo-nazi, rakip, düşman, novorossiya, donbass, kursk bölgesi
Putin: Rusya, terörle olduğu gibi neo-Nazilerle mücadelede de hedeflerine ulaşacak
Rusya lideri Putin, Moskova’nın terörle mücadelede hedeflerine ulaştığı gibi Donbass, Novorossiya ve Kursk bölgesinde neo-Nazilerle mücadelede de hedeflerine ulaşacağını, suçluların cezalandırılacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beslan’daki ‘Hüzün Ağacına’ 2004'te yaşanan ve terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bıraktıktan ve saldırının gerçekleştiği 1 Numaralı Okul’u ziyaret ettikten sonra, terör saldırılarının mağdurları tarafından kurulan Beslan Anneleri Derneği’nin temsilcileriyle buluştu.
Rusya’nın dış düşmanlarının ne ahlakları ne de erdemleri olduğunu, bu kişilerin sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini, böyle bir şeye alışmanın mümkün olmadığını vurgulayan Putin, “Bahsettiğim rakip ve düşmanlarımız, ülkemizi sarsmak için çalışmalarını sürdürüyor, bu çok açık. Ve tıpkı daha önce teröristlerle mücadele ettiğimiz gibi, şimdi de Kursk bölgesinde, Donbass’ta, Novorossiya’da suç işleyenlerle de mücadele etmek durumundayız” dedi ve şöyle devam etti:
Terörle mücadelede nasıl hedeflerimize ulaştıysak bu alanda da, neo-Nazizmle mücadelede de hedeflerimize ulaşacağız ve elbette suçluları da cezalandıracağız.