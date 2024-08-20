https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/putin-rusya-terorle-oldugu-gibi-neo-nazilerle-mucadelede-de-hedeflerine-ulasacak-1087067106.html

Putin: Rusya, terörle olduğu gibi neo-Nazilerle mücadelede de hedeflerine ulaşacak

Putin: Rusya, terörle olduğu gibi neo-Nazilerle mücadelede de hedeflerine ulaşacak

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Moskova’nın terörle mücadelede hedeflerine ulaştığı gibi Donbass, Novorossiya ve Kursk bölgesinde neo-Nazilerle mücadelede de hedeflerine... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T18:42+0300

2024-08-20T18:42+0300

2024-08-20T18:42+0300

dünya

rusya

moskova

vladimir putin

beslan

terörle mücadele

neo-nazi

rakip

düşman

novorossiya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beslan’daki ‘Hüzün Ağacına’ 2004'te yaşanan ve terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bıraktıktan ve saldırının gerçekleştiği 1 Numaralı Okul’u ziyaret ettikten sonra, terör saldırılarının mağdurları tarafından kurulan Beslan Anneleri Derneği’nin temsilcileriyle buluştu.Rusya’nın dış düşmanlarının ne ahlakları ne de erdemleri olduğunu, bu kişilerin sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini, böyle bir şeye alışmanın mümkün olmadığını vurgulayan Putin, “Bahsettiğim rakip ve düşmanlarımız, ülkemizi sarsmak için çalışmalarını sürdürüyor, bu çok açık. Ve tıpkı daha önce teröristlerle mücadele ettiğimiz gibi, şimdi de Kursk bölgesinde, Donbass’ta, Novorossiya’da suç işleyenlerle de mücadele etmek durumundayız” dedi ve şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/putin-imzaladi-rusya-bati-degerlerini-kabul-etmeyenlere-kapilarini-aciyor-1087017258.html

rusya

moskova

beslan

donbass

kursk bölgesi

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rusya, moskova, vladimir putin, beslan, terörle mücadele, neo-nazi, rakip, düşman, novorossiya, donbass, kursk bölgesi