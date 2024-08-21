https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/kazdaglari-milli-parkina-girisler-yangin-riski-nedeniyle-31-ekime-kadar--durduruldu-1087087803.html

Kazdağları Milli Parkı'na girişler yangın riski nedeniyle 31 Ekim'e kadar durduruldu

Kazdağları Milli Parkı'na girişler yangın riski nedeniyle 31 Ekim'e kadar durduruldu

Sputnik Türkiye

En fazla orman yangını riski bulunan on ilden biri olan Balıkesir sınırları içerisinde yer alan Kazdağları Milli Parkı'na girişler yangın riski nedeniyle 31... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T11:04+0300

2024-08-21T11:04+0300

2024-08-21T11:04+0300

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Balıkesir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun aldığı karara atıfta bulunularak, Kazdağları Milli Parkı'nın 31 Ekim'e kadar girişe kapatıldığı duyuruldu.Orman yangınları bakımından kritik haftaMeteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava raporlarında orman yangınları bakımından son derece elverişli kritik bir haftaya girildiği vurgulanan açıklamada, Balıkesir'in en fazla orman yangını riski bulunan 10 ilden biri olduğu belirtildi.Birkaç gün hava sıcaklıkların 35 derece ve üzerinde seyredeceği, havadaki nemin yüzde 30'un altında kalacağı bildirilen açıklamada, "Rüzgarların poyraz şeklinde kuzeydoğudan saatte 30 kilometre ve üzerinde esecek olması, orman yangınları açısından son derece riskli bir durumun oluşması nedeniyle Milli Park içinde bulunan Yaylatepe çadırlı kamp alanı ve Altınoluk cam seyir terasındaki izinli işletme alanları ile buraya ulaşımı sağlayan yol güzergahları hariç olmak üzere Milli Park'a her türlü giriş ve çıkışlar, 31 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/turkiye-yangin-haritasi-bu-hafta-yangin-cikan-yerler-neresi-kontrol-altina-alinan-yanginlar-hangisi-1087024115.html

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