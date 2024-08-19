Türkiye yangın haritası: Bu hafta yangın çıkan yerler neresi? Kontrol altına alınan yangınlar hangisi?

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İzmir'de çıkan yangınlar ve son gelişmeler neler?

İzmir: Yamanlar Dağı'nda başlayan yangın 15 Ağustos'ta kontrol altına alındı. İzmir’de Karşıyaka, Urla ve Menderes bölgelerinde çeşitli yangınlar çıktı. Özellikle Karşıyaka’daki yangın 62.5 saat, Urla’daki yangın ise 16.5 saat süren mücadeleler sonucunda kontrol altına alındı. Menderes’teki yangının kontrol altına alınması için müdahaleler devam ediyor.