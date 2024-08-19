Türkiye yangın haritası: Bu hafta yangın çıkan yerler neresi? Kontrol altına alınan yangınlar hangisi?

İzmir'de çıkan yangınlar ve son gelişmeler neler?
İzmir: Yamanlar Dağı'nda başlayan yangın 15 Ağustos'ta kontrol altına alındı. İzmir’de Karşıyaka, Urla ve Menderes bölgelerinde çeşitli yangınlar çıktı. Özellikle Karşıyaka’daki yangın 62.5 saat, Urla’daki yangın ise 16.5 saat süren mücadeleler sonucunda kontrol altına alındı. Menderes’teki yangının kontrol altına alınması için müdahaleler devam ediyor.
İzmir'de çıkan yangınlar ve son gelişmeler neler?
İzmir: Yamanlar Dağı'nda başlayan yangın 15 Ağustos'ta kontrol altına alındı. İzmir’de Karşıyaka, Urla ve Menderes bölgelerinde çeşitli yangınlar çıktı. Özellikle Karşıyaka’daki yangın 62.5 saat, Urla’daki yangın ise 16.5 saat süren mücadeleler sonucunda kontrol altına alındı. Menderes’teki yangının kontrol altına alınması için müdahaleler devam ediyor.
Manisa'da orman yangını hakkında son gelişmeler neler?
Manisa: Gördes ilçesinde başlayan yangın, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaştı. Gördes'teki Karayakup köyü tamamen yandı. Yangın, çeşitli mahalleleri etkileyerek büyük hasara yol açtı. Ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.
Manisa'da orman yangını hakkında son gelişmeler neler?
Manisa: Gördes ilçesinde başlayan yangın, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaştı. Gördes'teki Karayakup köyü tamamen yandı. Yangın, çeşitli mahalleleri etkileyerek büyük hasara yol açtı. Ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.
Muğla'da Ula ve Yatağan orman yangınları hakkında son durum ne?
Muğla: Yatağan, Ula ve Datça ilçelerinde eş zamanlı yangınlar çıktı. Yatağan'daki yangının arıcıların körük ateşinden başladığı belirlendi. Datça’daki yangın ise kasten çıkartıldığı değerlendirilen bir yabancı uyruklu kişi tarafından başlatıldı.
Muğla'da Ula ve Yatağan orman yangınları hakkında son durum ne?
Muğla: Yatağan, Ula ve Datça ilçelerinde eş zamanlı yangınlar çıktı. Yatağan'daki yangının arıcıların körük ateşinden başladığı belirlendi. Datça’daki yangın ise kasten çıkartıldığı değerlendirilen bir yabancı uyruklu kişi tarafından başlatıldı.
Çankırı orman yangını son durum ne? Hangi köyler tahliye edildi?
Çankırı: Ilgaz ilçesindeki yangın, Yukarımeydan ve Dere köylerinin tahliyesine neden oldu. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Çankırı orman yangını son durum ne? Hangi köyler tahliye edildi?
Çankırı: Ilgaz ilçesindeki yangın, Yukarımeydan ve Dere köylerinin tahliyesine neden oldu. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Bolu'da yangın hakkında son durum ne?
Bolu: Göynük ilçesindeki orman yangını 72 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bolu'da yangın hakkında son durum ne?
Bolu: Göynük ilçesindeki orman yangını 72 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Aydın Bozdoğan yangını son durum ne?
Aydın: Bozdoğan'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Aydın Bozdoğan yangını son durum ne?
Aydın: Bozdoğan'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Uşak orman yangını söndürüldü mü?
Uşak: Eşme ilçesindeki yangın, Manisa’nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaştı. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Uşak orman yangını söndürüldü mü?
Uşak: Eşme ilçesindeki yangın, Manisa’nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaştı. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.