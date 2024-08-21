https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/afad-duyurdu-elazigda-palu-merkezli-deprem-1087082922.html

AFAD duyurdu: Elazığ'da Palu merkezli deprem

AFAD duyurdu: Elazığ'da Palu merkezli deprem

Sputnik Türkiye

AFAD'ın son depremler haberlerine göre, Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T08:36+0300

2024-08-21T08:36+0300

2024-08-21T09:51+0300

türkiye

elazığ

deprem

deprem

son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

palu

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AFAD'ın aktardığı son dakika haberine göre, Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, sabah saat 07.15’te gerçekleşti ve 11.32 kilometre derinlikte kaydedildi. AFAD Deprem Dairesi, depremin merkez üssünün Palu ilçesi olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-kuvvetli-saganak-yagis-geliyor-1087079858.html

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