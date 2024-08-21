https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/afad-duyurdu-elazigda-palu-merkezli-deprem-1087082922.html
AFAD duyurdu: Elazığ'da Palu merkezli deprem
AFAD duyurdu: Elazığ'da Palu merkezli deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'ın son depremler haberlerine göre, Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T08:36+0300
2024-08-21T08:36+0300
2024-08-21T09:51+0300
türkiye
elazığ
deprem
deprem
son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
palu
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AFAD'ın aktardığı son dakika haberine göre, Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, sabah saat 07.15’te gerçekleşti ve 11.32 kilometre derinlikte kaydedildi. AFAD Deprem Dairesi, depremin merkez üssünün Palu ilçesi olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-kuvvetli-saganak-yagis-geliyor-1087079858.html
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AFAD duyurdu: Elazığ'da Palu merkezli deprem
08:36 21.08.2024 (güncellendi: 09:51 21.08.2024)
AFAD'ın son depremler haberlerine göre, Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı son dakika haberine göre, Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, sabah saat 07.15’te gerçekleşti ve 11.32 kilometre derinlikte kaydedildi. AFAD Deprem Dairesi, depremin merkez üssünün Palu ilçesi olduğunu belirtti.