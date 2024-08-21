https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/iznik-golunde-bilinmeyen-cisim-mudurluk-harekete-gecti-1087102947.html
İznik Gölü'nde bilinmeyen cisim: Müdürlük harekete geçti
İznik Gölü'nde bilinmeyen cisim: Müdürlük harekete geçti
Sputnik Türkiye
İznik Gölü'nde balıkçılar tarafından bilinmeyen bir cisim su altında fark edildi. Yetkililer bulunan cismin İznik Müze Müdürlüğü dalgıçları tarafından... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T15:03+0300
2024-08-21T15:03+0300
2024-08-21T15:22+0300
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tarihi eser
dalgıç
müze
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İznik Gölü'nde bulunan bazilika yakınında balıkçılar tarafından bir cisim fark edildi. Balıkçılık yapan bir kişi teknesi ile gezerken gölün içinde dikdörtgen şeklinde büyük bir cisim fark etti. Balıkçı Hasan Hıştır, “Bugün teknem ile gölde gezerken suyun içinde dikdörtgen şeklinde sandığa benzer bir cisim fark ettim. Önemli bir tarihi eser olabilir, yetkilileri göreve davet ediyorum” diye konuştu.İznik Müze Müdürlüğü dalgıçları inceleme yapıyorİznik Gölü'nde bulunan cisim ile ilgili İznik Müze Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç arkeologların inceleme yapacağı bildirildi.Beton blok olduğu ortaya çıktıİncelemeler sonucunda bu bilinmeyen cismin tarihi eser olmadığı sadece beton bir blok olduğu ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/almanya-dresdendeki-muze-soygunu-ardindan-geri-alinan-mucevherler-ilk-kez-sergilendi-1086928462.html
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İznik Gölü'nde bilinmeyen cisim: Müdürlük harekete geçti
15:03 21.08.2024 (güncellendi: 15:22 21.08.2024)
İznik Gölü'nde balıkçılar tarafından bilinmeyen bir cisim su altında fark edildi. Yetkililer bulunan cismin İznik Müze Müdürlüğü dalgıçları tarafından inceleneceğini duyurdu.
İznik Gölü'nde bulunan bazilika yakınında balıkçılar tarafından bir cisim fark edildi. Balıkçılık yapan bir kişi teknesi ile gezerken gölün içinde dikdörtgen şeklinde büyük bir cisim fark etti.
Balıkçı Hasan Hıştır, “Bugün teknem ile gölde gezerken suyun içinde dikdörtgen şeklinde sandığa benzer bir cisim fark ettim. Önemli bir tarihi eser olabilir, yetkilileri göreve davet ediyorum” diye konuştu.
İznik Müze Müdürlüğü dalgıçları inceleme yapıyor
İznik Gölü'nde bulunan cisim ile ilgili İznik Müze Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç arkeologların inceleme yapacağı bildirildi.
Beton blok olduğu ortaya çıktı
İncelemeler sonucunda bu bilinmeyen cismin tarihi eser olmadığı sadece beton bir blok olduğu ortaya çıktı.