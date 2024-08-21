https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/iznik-golunde-bilinmeyen-cisim-mudurluk-harekete-gecti-1087102947.html

İznik Gölü'nde bilinmeyen cisim: Müdürlük harekete geçti

İznik Gölü'nde bilinmeyen cisim: Müdürlük harekete geçti

Sputnik Türkiye

İznik Gölü'nde balıkçılar tarafından bilinmeyen bir cisim su altında fark edildi. Yetkililer bulunan cismin İznik Müze Müdürlüğü dalgıçları tarafından... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T15:03+0300

2024-08-21T15:03+0300

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türkiye

iznik

iznik müzesi

tarihi eser

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müze

su altı robotu

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İznik Gölü'nde bulunan bazilika yakınında balıkçılar tarafından bir cisim fark edildi. Balıkçılık yapan bir kişi teknesi ile gezerken gölün içinde dikdörtgen şeklinde büyük bir cisim fark etti. Balıkçı Hasan Hıştır, “Bugün teknem ile gölde gezerken suyun içinde dikdörtgen şeklinde sandığa benzer bir cisim fark ettim. Önemli bir tarihi eser olabilir, yetkilileri göreve davet ediyorum” diye konuştu.İznik Müze Müdürlüğü dalgıçları inceleme yapıyorİznik Gölü'nde bulunan cisim ile ilgili İznik Müze Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç arkeologların inceleme yapacağı bildirildi.Beton blok olduğu ortaya çıktıİncelemeler sonucunda bu bilinmeyen cismin tarihi eser olmadığı sadece beton bir blok olduğu ortaya çıktı.

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