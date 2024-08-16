https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/almanya-dresdendeki-muze-soygunu-ardindan-geri-alinan-mucevherler-ilk-kez-sergilendi-1086928462.html

Almanya Dresden'deki müze soygunu ardından geri alınan mücevherler ilk kez sergilendi

Almanya Dresden'deki müze soygunu ardından geri alınan mücevherler ilk kez sergilendi

Sputnik Türkiye

Almanya Dresden'deki müzeden çalınan mücevherler tekrardan sergilenmeye başlıyor. Geri alındıktan sonra restore edilen mücevherlerin çoğu bu hafta sergilenmeye... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T16:19+0300

2024-08-16T16:19+0300

2024-08-16T16:19+0300

dünya

müze

almanya

soygun

silahlı çatışma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086928724_0:173:3026:1875_1920x0_80_0_0_01e1f73100762781ec4c2801e73100a0.jpg

2019 yılında Almanya Dresden'deki Green Vault müzesindeki 18. yüzyıldan kalma kraliyet mücevherleri bir suç çetesi tarafından çalınmıştı. Kasım 2019'da beş kişilik bir suç çetesi Dresden Kraliyet Sarayı'ndaki Green Vault müzesinden değeri 113 milyon euronun üzerinde olan 4 bin 300 elmas çalmışlardı.Mücevherler çalındıktan sonra ilk kez bu hafta başında sergilenmeye başladı.Soygunun üzerinden neredeyse 5 yıl geçtikten sonra Green Vault mücevherleri Almanya'nın doğusundaki Saksonya'nın Dresden kentinde tekrar sergileniyor.Müze ziyaretçilerini bekliyorDresden Eyalet Sanat Koleksiyonları Genel Müdürü Marion Ackerman, "Mücevler iyi durumda. Sadece uzmanların görebileceği bazı hasarlara sahip olanlar restore edilmekte ancak bu durum müze ziyaretçilerinin mücevherlerin ihtişamlarından keyif almasını etkilemeyecek" dedi.Yetkililer, Avrupa'nın en büyük sanat koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan müzeden çalınan mücevherlerin çoğunun kurtarıldığını ancak hala kayıp olan parçalar arasında 'Dresden Beyaz Elması' olarak bilinen değerli bir taşın monte edildiği bir apolet de yer aldığını bildirdi.Çete üyeleri geçen sene 'silahlı soygun', 'adam yaralama', 'mala zarar verme' gibi suçlardan hüküm giyip 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230516/almanyada-130-milyon-dolarlik-tarihi-muze-soygununda-5-kisiye-hapis-cezasi-1071175120.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müze, almanya, soygun, silahlı çatışma