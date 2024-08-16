https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/almanya-dresdendeki-muze-soygunu-ardindan-geri-alinan-mucevherler-ilk-kez-sergilendi-1086928462.html
Almanya Dresden'deki müze soygunu ardından geri alınan mücevherler ilk kez sergilendi
Almanya Dresden'deki müze soygunu ardından geri alınan mücevherler ilk kez sergilendi
Sputnik Türkiye
Almanya Dresden'deki müzeden çalınan mücevherler tekrardan sergilenmeye başlıyor. Geri alındıktan sonra restore edilen mücevherlerin çoğu bu hafta sergilenmeye... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T16:19+0300
2024-08-16T16:19+0300
2024-08-16T16:19+0300
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müze
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soygun
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2019 yılında Almanya Dresden'deki Green Vault müzesindeki 18. yüzyıldan kalma kraliyet mücevherleri bir suç çetesi tarafından çalınmıştı. Kasım 2019'da beş kişilik bir suç çetesi Dresden Kraliyet Sarayı'ndaki Green Vault müzesinden değeri 113 milyon euronun üzerinde olan 4 bin 300 elmas çalmışlardı.Mücevherler çalındıktan sonra ilk kez bu hafta başında sergilenmeye başladı.Soygunun üzerinden neredeyse 5 yıl geçtikten sonra Green Vault mücevherleri Almanya'nın doğusundaki Saksonya'nın Dresden kentinde tekrar sergileniyor.Müze ziyaretçilerini bekliyorDresden Eyalet Sanat Koleksiyonları Genel Müdürü Marion Ackerman, "Mücevler iyi durumda. Sadece uzmanların görebileceği bazı hasarlara sahip olanlar restore edilmekte ancak bu durum müze ziyaretçilerinin mücevherlerin ihtişamlarından keyif almasını etkilemeyecek" dedi.Yetkililer, Avrupa'nın en büyük sanat koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan müzeden çalınan mücevherlerin çoğunun kurtarıldığını ancak hala kayıp olan parçalar arasında 'Dresden Beyaz Elması' olarak bilinen değerli bir taşın monte edildiği bir apolet de yer aldığını bildirdi.Çete üyeleri geçen sene 'silahlı soygun', 'adam yaralama', 'mala zarar verme' gibi suçlardan hüküm giyip 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230516/almanyada-130-milyon-dolarlik-tarihi-muze-soygununda-5-kisiye-hapis-cezasi-1071175120.html
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müze, almanya, soygun, silahlı çatışma
müze, almanya, soygun, silahlı çatışma
Almanya Dresden'deki müze soygunu ardından geri alınan mücevherler ilk kez sergilendi
Almanya Dresden'deki müzeden çalınan mücevherler tekrardan sergilenmeye başlıyor. Geri alındıktan sonra restore edilen mücevherlerin çoğu bu hafta sergilenmeye başladı. 5 yıl önce yaşanan soygundan çoğu hasarsız bir şekilde kurtarılan 18. yüzyıldan kalma mücevheri çalan çete 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
2019 yılında Almanya Dresden'deki Green Vault müzesindeki 18. yüzyıldan kalma kraliyet mücevherleri bir suç çetesi tarafından çalınmıştı. Kasım 2019'da beş kişilik bir suç çetesi Dresden Kraliyet Sarayı'ndaki Green Vault müzesinden değeri 113 milyon euronun üzerinde olan 4 bin 300 elmas çalmışlardı.
Mücevherler çalındıktan sonra ilk kez bu hafta başında sergilenmeye başladı.
Soygunun üzerinden neredeyse 5 yıl geçtikten sonra Green Vault mücevherleri Almanya'nın doğusundaki Saksonya'nın Dresden kentinde tekrar sergileniyor.
Müze ziyaretçilerini bekliyor
Dresden Eyalet Sanat Koleksiyonları Genel Müdürü Marion Ackerman, "Mücevler iyi durumda. Sadece uzmanların görebileceği bazı hasarlara sahip olanlar restore edilmekte ancak bu durum müze ziyaretçilerinin mücevherlerin ihtişamlarından keyif almasını etkilemeyecek" dedi.
Yetkililer, Avrupa'nın en büyük sanat koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan müzeden çalınan mücevherlerin çoğunun kurtarıldığını ancak hala kayıp olan parçalar arasında 'Dresden Beyaz Elması' olarak bilinen değerli bir taşın monte edildiği bir apolet de yer aldığını bildirdi.
Çete üyeleri geçen sene 'silahlı soygun', 'adam yaralama', 'mala zarar verme' gibi suçlardan hüküm giyip 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.