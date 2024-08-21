https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/izmirde-orman-yangini-tekrar-basladi-cok-sayida-ekip-havadan-ve-karadan-alarma-gecti-1087102760.html
İzmir'de orman yangını tekrar başladı: Çok sayıda ekip havadan ve karadan alarma geçti
İzmir'de orman yangını tekrar başladı: Çok sayıda ekip havadan ve karadan alarma geçti
Sputnik Türkiye
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T15:05+0300
2024-08-21T15:05+0300
2024-08-21T15:05+0300
türkiye
izmir
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
menderes
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085359038_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_70210dc4ca9d16bc502d5f5c870535d1.jpg
İzmir'in Menderes ilçesinde, Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgedeki sarp arazi koşulları nedeniyle hızla yayılıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi yangını kontrol altına almak için seferber oldu.Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangının nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. Menderes bölgesindeki yangın, çevre mahallelerde tedirginliğe yol açarken, bölge sakinleri yetkililer tarafından dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/izmir-korfezinde-binlerce-olu-balik-kiyiya-vurmustu-olum-nedenleribellioldu-1087094727.html
türkiye
izmir
menderes
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085359038_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_066b0470d4006dbc3b48413a3c49626f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
orman yangınları, orman yangınları son durum, orman yangınları canlı, izmir orman yangını, izmir yangın, bakan yumaklı son dakika, orman yangını son dakika, yangın son dakika, yangın söndürme, yangın canlı yayın, yangın olan iller, türkiye yangın haritası, türkiyede çıkan yangınlar, yangın haberleri, son dakika haberler, son gelişme
orman yangınları, orman yangınları son durum, orman yangınları canlı, izmir orman yangını, izmir yangın, bakan yumaklı son dakika, orman yangını son dakika, yangın son dakika, yangın söndürme, yangın canlı yayın, yangın olan iller, türkiye yangın haritası, türkiyede çıkan yangınlar, yangın haberleri, son dakika haberler, son gelişme
İzmir'de orman yangını tekrar başladı: Çok sayıda ekip havadan ve karadan alarma geçti
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İzmir'in Menderes ilçesinde, Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgedeki sarp arazi koşulları nedeniyle hızla yayılıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi yangını kontrol altına almak için seferber oldu.
Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangının nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. Menderes bölgesindeki yangın, çevre mahallelerde tedirginliğe yol açarken, bölge sakinleri yetkililer tarafından dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.