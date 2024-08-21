https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/izmirde-orman-yangini-tekrar-basladi-cok-sayida-ekip-havadan-ve-karadan-alarma-gecti-1087102760.html

İzmir'de orman yangını tekrar başladı: Çok sayıda ekip havadan ve karadan alarma geçti

İzmir'de orman yangını tekrar başladı: Çok sayıda ekip havadan ve karadan alarma geçti

Sputnik Türkiye

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T15:05+0300

2024-08-21T15:05+0300

2024-08-21T15:05+0300

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İzmir'in Menderes ilçesinde, Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgedeki sarp arazi koşulları nedeniyle hızla yayılıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi yangını kontrol altına almak için seferber oldu.Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangının nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. Menderes bölgesindeki yangın, çevre mahallelerde tedirginliğe yol açarken, bölge sakinleri yetkililer tarafından dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/izmir-korfezinde-binlerce-olu-balik-kiyiya-vurmustu-olum-nedenleribellioldu-1087094727.html

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