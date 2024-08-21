https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/izmir-korfezinde-binlerce-olu-balik-kiyiya-vurmustu-olum-nedenleribellioldu-1087094727.html
İzmir Körfezi'nde binlerce ölü balık kıyıya vurmuştu: Ölüm nedenleri belli oldu
İzmir Körfezi'nde binlerce ölü balık kıyıya vurmuştu: Ölüm nedenleri belli oldu
Sputnik Türkiye
İzmir Körfezi’nin Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi kıyılarında son iki gündür çok sayıda ölü balığın karaya vurması, bölge halkını endişelendirdi. Kötü... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T12:43+0300
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, İzmir'deki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatarak, su ve ölü balıklardan numuneler topladı. Elde edilen numuneler analiz edilmek üzere laboratuvara gönderildi.Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, balık ölümlerinin sebebini sıcaklık artışı ve deniz kirliliğine bağlayarak, "Sıcaklık ve kirlilik, planktonların artmasına yol açar. Zehirli türler oksijen tüketerek balıkların ölümüne neden olabilir" şeklinde açıklamada bulundu.Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez, kötü koku ve balık ölümleri üzerine durumu yetkililere bildirdiklerini söyledi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. İlker Aydın ise, balık ölümlerinin kesin sebebinin otopsi yapılmadan belirlenemeyeceğini, ancak yüksek sıcaklıkların oksijen yetersizliğine ve plankton artışına yol açabileceğini ifade etti.Yetkililerin yürüttüğü incelemeler sürerken, bölge sakinleri kirlilik ve balık ölümleri konusunda tedbir alınmasını bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/e-5te-hafriyat-kamyonu-devrildi-trafik-felc-oldu-ulasim-durdu-1087093613.html
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izmir bayraklı koku, izmir balık ölümleri, izmir körfezi, izmir balık kokusu
izmir bayraklı koku, izmir balık ölümleri, izmir körfezi, izmir balık kokusu
İzmir Körfezi'nde binlerce ölü balık kıyıya vurmuştu: Ölüm nedenleri belli oldu
İzmir Körfezi’nin Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi kıyılarında son iki gündür çok sayıda ölü balığın karaya vurması, bölge halkını endişelendirdi. Kötü kokuların yayıldığı bölgede, körfezin renginin yeşile döndüğü gözlemlenmişti.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, İzmir'deki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatarak, su ve ölü balıklardan numuneler topladı. Elde edilen numuneler analiz edilmek üzere laboratuvara gönderildi.
Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, balık ölümlerinin sebebini sıcaklık artışı ve deniz kirliliğine bağlayarak, "Sıcaklık ve kirlilik, planktonların artmasına yol açar. Zehirli türler oksijen tüketerek balıkların ölümüne neden olabilir" şeklinde açıklamada bulundu.
Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez, kötü koku ve balık ölümleri üzerine durumu yetkililere bildirdiklerini söyledi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. İlker Aydın ise, balık ölümlerinin kesin sebebinin otopsi yapılmadan belirlenemeyeceğini, ancak yüksek sıcaklıkların oksijen yetersizliğine ve plankton artışına yol açabileceğini ifade etti.
Yetkililerin yürüttüğü incelemeler sürerken, bölge sakinleri kirlilik ve balık ölümleri konusunda tedbir alınmasını bekliyor.