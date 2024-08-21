https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/izmir-mendereste-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1087115239.html

İzmir Menderes'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir Menderes'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. 21.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

son dakika

orman yangını

menderes

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Menderes'te Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü''ne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.Son duruma göre ise yangın kontrol altına alındı ve ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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