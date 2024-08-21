https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/izmir-mendereste-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1087115239.html
İzmir Menderes'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir Menderes'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T19:37+0300
2024-08-21T19:37+0300
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Menderes'te Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü''ne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.Son duruma göre ise yangın kontrol altına alındı ve ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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son dakika, orman yangını, menderes
son dakika, orman yangını, menderes
İzmir Menderes'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
19:37 21.08.2024 (güncellendi: 20:12 21.08.2024)
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Menderes'te Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü''ne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.
Son duruma göre ise yangın kontrol altına alındı ve ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.