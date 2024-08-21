https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/e-5te-hafriyat-kamyonu-devrildi-trafik-felc-oldu-ulasim-durdu-1087093613.html

E-5'te hafriyat kamyonu devrildi: Trafik felç oldu, ulaşım durdu

E-5'te hafriyat kamyonu devrildi: Trafik felç oldu, ulaşım durdu

Sputnik Türkiye

İstanbul'un E-5 olarak bilinen D-100 karayolunda, Beylikdüzü'nden Topkapı istikametine giden hafriyat kamyonu, Avcılar mevkiinde yağış nedeniyle kontrolden... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T12:06+0300

2024-08-21T12:06+0300

2024-08-21T12:16+0300

türkiye

e-5

d-100 karayolu

kaza

kaza sebebi

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İstanbul Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Güzelyurt mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 1 hafriyat kamyonu ve 3 binek araç çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.Kaza, saat 11.00 sularında yaşandı. Yağışın etkisiyle kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu ve 3 binek aracın karıştığı zincirleme kazada, lüks bir otomobil bariyerleri aşarak yan yola geçti. Olay sonrası yol, Haramidere istikametinde uzun süre trafiğe kapandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik, kontrollü olarak tekrar açıldı. Ancak kaza, bölgede uzun süreli trafik sıkışıklığına yol açtı.

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