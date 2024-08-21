https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/e-5te-hafriyat-kamyonu-devrildi-trafik-felc-oldu-ulasim-durdu-1087093613.html
E-5'te hafriyat kamyonu devrildi: Trafik felç oldu, ulaşım durdu
E-5'te hafriyat kamyonu devrildi: Trafik felç oldu, ulaşım durdu
Sputnik Türkiye
İstanbul'un E-5 olarak bilinen D-100 karayolunda, Beylikdüzü'nden Topkapı istikametine giden hafriyat kamyonu, Avcılar mevkiinde yağış nedeniyle kontrolden... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T12:06+0300
2024-08-21T12:06+0300
2024-08-21T12:16+0300
türkiye
e-5
d-100 karayolu
kaza
kaza sebebi
yağmur
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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İstanbul Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Güzelyurt mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 1 hafriyat kamyonu ve 3 binek araç çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.Kaza, saat 11.00 sularında yaşandı. Yağışın etkisiyle kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu ve 3 binek aracın karıştığı zincirleme kazada, lüks bir otomobil bariyerleri aşarak yan yola geçti. Olay sonrası yol, Haramidere istikametinde uzun süre trafiğe kapandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik, kontrollü olarak tekrar açıldı. Ancak kaza, bölgede uzun süreli trafik sıkışıklığına yol açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-kuvvetli-saganak-yagis-geliyor-1087079858.html
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E-5'te hafriyat kamyonu devrildi: Trafik felç oldu, ulaşım durdu
12:06 21.08.2024 (güncellendi: 12:16 21.08.2024)
İstanbul'un E-5 olarak bilinen D-100 karayolunda, Beylikdüzü'nden Topkapı istikametine giden hafriyat kamyonu, Avcılar mevkiinde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından trafik durma noktasına gelirken, bölgedeki araç akışı tamamen durduruldu.
İstanbul Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Güzelyurt mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 1 hafriyat kamyonu ve 3 binek araç çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sularında yaşandı. Yağışın etkisiyle kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu ve 3 binek aracın karıştığı zincirleme kazada, lüks bir otomobil bariyerleri aşarak yan yola geçti. Olay sonrası yol, Haramidere istikametinde uzun süre trafiğe kapandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik, kontrollü olarak tekrar açıldı. Ancak kaza, bölgede uzun süreli trafik sıkışıklığına yol açtı.