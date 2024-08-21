https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/izmir-buyuksehir-belediyesinden-korfezdeki-kotu-koku-ve-balik-olumlerine-iliskin-aciklama-1087116453.html
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden körfezdeki kötü koku ve balık ölümlerine ilişkin açıklama
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden körfezdeki kötü koku ve balık ölümlerine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez'de görülen balık ölümleri ve kötü kokunun deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi sonucu tek hücreli canlı (plankton)... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T20:37+0300
2024-08-21T20:37+0300
2024-08-21T20:37+0300
türkiye
izmir
izmir büyükşehir belediyesi
körfez
toplu balık ölümleri
koku
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Belediyeden yapılan açıklamada, deniz suyu sıcaklığının küresel ısınma ve iklim değişikliği etkisiyle artarak 29 dereceye ulaştığı, bu ortamın da 'Dinoflagellate Gymnodinium' cinsi tek hücreli canlıların (planktonların) popülasyonunda ani artışları beraberinde getirdiği belirtildi.Sudaki oksijen oranının düşmesiyle başlayan plankton ölümlerinin ise kötü kokuya neden olduğunun kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/yurt-genelinde-sicakliklar-4-ila-5-derece-dusecek-hafta-sonu-saganak-etkili-olacak-1087115534.html
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izmir, izmir büyükşehir belediyesi, körfez, toplu balık ölümleri, koku
izmir, izmir büyükşehir belediyesi, körfez, toplu balık ölümleri, koku
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden körfezdeki kötü koku ve balık ölümlerine ilişkin açıklama
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez'de görülen balık ölümleri ve kötü kokunun deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi sonucu tek hücreli canlı (plankton) popülasyonun artışından kaynaklandığını açıkladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, deniz suyu sıcaklığının küresel ısınma ve iklim değişikliği etkisiyle artarak 29 dereceye ulaştığı, bu ortamın da 'Dinoflagellate Gymnodinium' cinsi tek hücreli canlıların (planktonların) popülasyonunda ani artışları beraberinde getirdiği belirtildi.
Sudaki oksijen oranının düşmesiyle başlayan plankton ölümlerinin ise kötü kokuya neden olduğunun kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ayrıca bu canlıların popülasyonundaki aşırı artış, bulundukları suyun yüzeyinin kızılımsı-kahverengi bir görünüme bürünmesine de neden olmaktadır. Bununla birlikte plankton patlamasıyla sudaki çözünmüş oksijen miktarının oldukça azalmasının balıkların ölümüne sebebiyet verdiği düşünülmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Deniz Koruma Şube Müdürlüğümüz de hem deniz süpürgesi hem de karadan temizlik çalışması yapmaktadır.