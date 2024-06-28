https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/isparta-belediyesinden-dikkat-ceken-tabela-sadece-15-gun-once-boyanmisti-1085336489.html

Isparta Belediyesi'nden dikkat çeken tabela: 'Sadece 15 gün önce boyanmıştı'

Isparta Belediyesi'nden dikkat çeken tabela: 'Sadece 15 gün önce boyanmıştı'

Sputnik Türkiye

Isparta Belediyesi, tüm Türkiye'de de görülebilen görüntü kirliliğine karşı dikkat çekmek için duvara bir tablo kurdu. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T20:39+0300

2024-06-28T20:39+0300

2024-06-28T20:39+0300

türkiye

isparta

isparta belediyesi

görüntü kirliliği

yazı

çizim

muhtar

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Isparta'da trafo binasının temiz gözükmesi için çaba harcayan belediye yetkililer, görüntü kirliliğine dikkat çekmek için tabela astı. Sadece 15 gün önce boyanan duvarın anlamsız yazı ve çizimler nedeniyle eski haline döndüğünü gören belediye ekipleri, aileleri ve kişileri uyarmak için anlamlı bir yazı yazdı. Boyandıktan sonra tekrar yazı ve resim çizilerek görüntü kirliliği oluşturulan duvara, “Değerli anne ve babalar, bu duvar 15 gün önce boyanmıştı. Bugünkü hali bu” yazılı levha asıldı. Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Sıtkı Ağlarcı, muhtarlık binası önündeki trafo binasına çocuklar ve gençlerin sürekli yazılar yazarak, resimler çizdiğini belirtti. Isparta Belediyesi'nin duvarı yeni boyatmasına rağmen yazı ve resimlerin tekrar duvara işlendiğini ifade eden Ağlarcı, “15 gün içerisinde duvar yeniden eski haline geldi. Bu konuda hassasiyet gösterelim. Yapılan hizmetler boşa gitmesin. Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyaralım. Yapılan hizmetlere sahip çıkalım, tekrar bu görüntüler yaşanmasın” görüşlerinde bulundu.

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isparta, isparta belediyesi, görüntü kirliliği, yazı, çizim, muhtar