https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/islam-memis-altin-alacaklari-uyardi-rekor-seviyeler-bekliyorum-1087106047.html

İslam Memiş altın alacakları uyardı: 'Rekor seviyeler bekliyorum'

İslam Memiş altın alacakları uyardı: 'Rekor seviyeler bekliyorum'

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda nükleer savaş baskısı sonrası İslam Memiş'ten altın yorumu geldi. Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, beklediği yeni rakamları açıkladı... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T16:17+0300

2024-08-21T16:17+0300

2024-08-21T16:17+0300

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Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş gram altın için yorumda bulundu. Altının yıl sonuna kadar rekor kıracağını açıkladı.Gram altın 2 bin 737 TL'den işlem görürken, ons altın da 2 bin 520 dolardan satılıyor. Altın Uzmanı İslam Memiş piyasayı değerlendirdi, "Dolar/TL'nin 33.68 lira, Euro/TL'nin ise 37.13 lira seviyesinden haftayı tamamladı. Euro'nun dolar karşısında daha pozitif ayrışabileceğini söyleyebiliriz. Euro/dolar paritesinde yıl sonu beklentim 1.12. Bu yüzden 1.10 seviyesinin altındaki fiyatları alım fırsatı olarak görüyorum" dedi. Altın Uzmanı İslam Memiş, yıl sonunda rekor seviyeler beklediğini açıkladı. Uzman Memiş, gram altın fiyatının 2024 sonunda 3 bin-3 bin 500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Gram altın Kapalıçarşı'da ise dün 2 bin 745 liradan işlem gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/altin-fiyatlari-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1086932729.html

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