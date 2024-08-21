https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/iranin-yeni-disisleri-bakani-belli-oldu-1087104096.html
İran’ın yeni Dışişleri Bakanı belli oldu
İran’ın yeni Dışişleri Bakanı belli oldu
Sputnik Türkiye
İran Parlamentosu’nda yapılan oylama sonucunda, mayıs ayındaki trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T15:38+0300
2024-08-21T15:38+0300
2024-08-21T15:48+0300
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iran
mesud pezeşkiyan
tahran
abbas arakçi
iran dışişleri bakanlığı
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Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın meclise sunduğu kabine listesinde Dışişleri Bakanı adayı olarak göze çarpan Arakçi’nin İran Parlamentosu tarafından onaylandığını duyuran ülkenin devlet haber ajansı Mehr, parlamentoda yapılan oylamada, Cumhurbaşkanı'nın yeni kabinesinin tamamının onaylandığı vurgulandı.Haberde, “Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yeni 14. hükümetinin önerilen tüm bakan adayları parlamentodan güvenoyu almayı başardı” ifadelerine yer verilirken, Pezeşkiyan'ın geçmişte Batı'yla nükleer müzakereleri yürüten Abbas Arakçi'yi aday göstermesi, Batı basınının dikkatinden kaçmamıştı.Abbas Arakçi kimdir?Tanınmış bir diplomat ve eski dışişleri bakan yardımcısı olan Abbas Arakçi aynı zamanda Finlandiya ve Japonya gibi bir dizi ülkede büyükelçi olarak görev yapmıştı.Arakçi 2015 yılında İran nükleer anlaşması olarak anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) müzakerelerinde kilit rol oynamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/iran-ilk-kez-duyurdu-israil-saldirisi-icin-tarih-verdi-1087015801.html
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iran dışişleri bakan, iran hükümeti, abbas arakçi,
iran dışişleri bakan, iran hükümeti, abbas arakçi,
İran’ın yeni Dışişleri Bakanı belli oldu
15:38 21.08.2024 (güncellendi: 15:48 21.08.2024)
İran Parlamentosu’nda yapılan oylama sonucunda, mayıs ayındaki trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın ardından boşalan koltuğa Abbas Arakçi seçildi.
Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın meclise sunduğu kabine listesinde Dışişleri Bakanı adayı olarak göze çarpan Arakçi’nin İran Parlamentosu tarafından onaylandığını duyuran ülkenin devlet haber ajansı Mehr, parlamentoda yapılan oylamada, Cumhurbaşkanı'nın yeni kabinesinin tamamının onaylandığı vurgulandı.
Haberde, “Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yeni 14. hükümetinin önerilen tüm bakan adayları parlamentodan güvenoyu almayı başardı” ifadelerine yer verilirken, Pezeşkiyan'ın geçmişte Batı'yla nükleer müzakereleri yürüten Abbas Arakçi'yi aday göstermesi, Batı basınının dikkatinden kaçmamıştı.
Tanınmış bir diplomat ve eski dışişleri bakan yardımcısı olan Abbas Arakçi aynı zamanda Finlandiya ve Japonya gibi bir dizi ülkede büyükelçi olarak görev yapmıştı.
Arakçi 2015 yılında İran nükleer anlaşması olarak anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) müzakerelerinde kilit rol oynamıştı.