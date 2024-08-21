https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/iranin-yeni-disisleri-bakani-belli-oldu-1087104096.html

İran’ın yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

İran’ın yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

Sputnik Türkiye

İran Parlamentosu’nda yapılan oylama sonucunda, mayıs ayındaki trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T15:38+0300

2024-08-21T15:38+0300

2024-08-21T15:48+0300

dünya

iran

mesud pezeşkiyan

tahran

abbas arakçi

iran dışişleri bakanlığı

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Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın meclise sunduğu kabine listesinde Dışişleri Bakanı adayı olarak göze çarpan Arakçi’nin İran Parlamentosu tarafından onaylandığını duyuran ülkenin devlet haber ajansı Mehr, parlamentoda yapılan oylamada, Cumhurbaşkanı'nın yeni kabinesinin tamamının onaylandığı vurgulandı.Haberde, “Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yeni 14. hükümetinin önerilen tüm bakan adayları parlamentodan güvenoyu almayı başardı” ifadelerine yer verilirken, Pezeşkiyan'ın geçmişte Batı'yla nükleer müzakereleri yürüten Abbas Arakçi'yi aday göstermesi, Batı basınının dikkatinden kaçmamıştı.Abbas Arakçi kimdir?Tanınmış bir diplomat ve eski dışişleri bakan yardımcısı olan Abbas Arakçi aynı zamanda Finlandiya ve Japonya gibi bir dizi ülkede büyükelçi olarak görev yapmıştı.Arakçi 2015 yılında İran nükleer anlaşması olarak anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) müzakerelerinde kilit rol oynamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/iran-ilk-kez-duyurdu-israil-saldirisi-icin-tarih-verdi-1087015801.html

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