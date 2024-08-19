https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/iran-ilk-kez-duyurdu-israil-saldirisi-icin-tarih-verdi-1087015801.html
İran ilk kez duyurdu: İsrail saldırısı için tarih verdi
İran ilk kez duyurdu: İsrail saldırısı için tarih verdi
Sputnik Türkiye
İran, İsrail için sessizliğini bozdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani "İsrail'i cezalandırma" konusundaki hakkını uygun zamanda kullanacaklarını... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T17:33+0300
2024-08-19T17:33+0300
2024-08-19T17:33+0300
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, haftalık basın toplantısında İsrail'e saldırı için uygun zamanı beklediklerini açıkladı.Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Gazze'de ateşkes görüşmelerine destek verdiklerini belirten Kenani, "İran, ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere saldırıların durdurulması konusundaki çabaları memnuniyetle karşılıyor." dedi.Ateşkes görüşmelerinde ABD'yi doğru ve iyi niyetli bir arabulucu olarak kabul etmediklerini söyleyen Kenani, ABD'nin savaşın bir tarafı olduğunu ve ateşkesle ilgilenmediğini ve İsrail'in Gazze'de işlediği savaş ve soykırım suçlarını durdurma imkanı olmasına rağmen bunu yapmadığını söyledi.'İsrail rejimi ateşkes niyeti olmadığını gösterdi'Ateşkes görüşmeleri için konuşan İran Sözcüsü "İsrail rejimi, ateşkes ve saldırıları durdurma niyetinin olmadığını gösterdi. Ateşkes konusunda artık top, ABD ve siyonist rejimin sahasındadır." açıklamasında bulundu.Kenani, ülkesinin de ateşkes konusunda bölgedeki istişarelerini sürdürdüğünü aktardı.İran barış olursa saldırıdan vazgeçecek iddiaları hakkında konuşan Sözcü Kenani; "Ateşkes ile işgalci rejimin İran topraklarında İran'ın misafiri üst düzey bir bölge yetkilisini suikastla şehit etmesine karşı İran'ın vereceği yanıt farklı konulardır." dedi.Heniyye'nin müzakere sürecinin lideri olduğunu ve İsrail'in suikastla siyasi süreç ve saldırıları durdurmayla ilgilenmediğini ortaya koyduğuna dikkati çeken Sözcü Kenani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de (BMGK) İsrail'in bölgeyi tehdit eden saldırılarına karşı gerekli adımları atmadığını söyledi.Ateşkes için destek veren İran Sözcüsü Kenani, Heniyye'ye Tahran'da suikastı "İran'ın egemenliğine saldırı" kabul ettiklerini belirtti.Bazı ülkelerin İsrail'in saldırılarına karşı hiçbir adım atmamasına rağmen İran'a itidal tavsiye etmesini "mantıklı" görmediklerini söyleyen Sözcü Kenani, "İran, saldırgan teröristi cezalandırma konusunda uluslararası hukuktan aldığı hakkını uygun zamanda kullanacaktır." dedi.İran Sözcüsü Kenani, ABD ile diyalog halinde olduklarını açıkladı.Ayrıca Sözcü Kenani, İran'ın Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi süreci konusundaki görüşünün sorulması üzerine ülkesinin Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini ve bu konuda yeni adım atılmasını desteklediklerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/chp-genel-baskani-ozel-filistin-devlet-baskani-abbas-ile-gorustu-1086985236.html
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İran ilk kez duyurdu: İsrail saldırısı için tarih verdi
İran, İsrail için sessizliğini bozdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani "İsrail'i cezalandırma" konusundaki hakkını uygun zamanda kullanacaklarını açıkladı. Katar'da yapılan İsrail-Filistin görüşmeleri için olumlu destek verdiklerini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, haftalık basın toplantısında İsrail'e saldırı için uygun zamanı beklediklerini açıkladı.
Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Gazze'de ateşkes görüşmelerine destek verdiklerini belirten Kenani, "İran, ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere saldırıların durdurulması konusundaki çabaları memnuniyetle karşılıyor." dedi.
Ateşkes görüşmelerinde ABD'yi doğru ve iyi niyetli bir arabulucu olarak kabul etmediklerini söyleyen Kenani, ABD'nin savaşın bir tarafı olduğunu ve ateşkesle ilgilenmediğini ve İsrail'in Gazze'de işlediği savaş ve soykırım suçlarını durdurma imkanı olmasına rağmen bunu yapmadığını söyledi.
'İsrail rejimi ateşkes niyeti olmadığını gösterdi'
Ateşkes görüşmeleri için konuşan İran Sözcüsü "İsrail rejimi, ateşkes ve saldırıları durdurma niyetinin olmadığını gösterdi. Ateşkes konusunda artık top, ABD ve siyonist rejimin sahasındadır." açıklamasında bulundu.
Kenani, ülkesinin de ateşkes konusunda bölgedeki istişarelerini sürdürdüğünü aktardı.
İran barış olursa saldırıdan vazgeçecek iddiaları hakkında konuşan Sözcü Kenani; "Ateşkes ile işgalci rejimin İran topraklarında İran'ın misafiri üst düzey bir bölge yetkilisini suikastla şehit etmesine karşı İran'ın vereceği yanıt farklı konulardır." dedi.
Heniyye'nin müzakere sürecinin lideri olduğunu ve İsrail'in suikastla siyasi süreç ve saldırıları durdurmayla ilgilenmediğini ortaya koyduğuna dikkati çeken Sözcü Kenani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de (BMGK) İsrail'in bölgeyi tehdit eden saldırılarına karşı gerekli adımları atmadığını söyledi.
Ateşkes için destek veren İran Sözcüsü Kenani, Heniyye'ye Tahran'da suikastı "İran'ın egemenliğine saldırı" kabul ettiklerini belirtti.
Bazı ülkelerin İsrail'in saldırılarına karşı hiçbir adım atmamasına rağmen İran'a itidal tavsiye etmesini "mantıklı" görmediklerini söyleyen Sözcü Kenani, "İran, saldırgan teröristi cezalandırma konusunda uluslararası hukuktan aldığı hakkını uygun zamanda kullanacaktır." dedi.
İran Sözcüsü Kenani, ABD ile diyalog halinde olduklarını açıkladı.
Ayrıca Sözcü Kenani, İran'ın Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi süreci konusundaki görüşünün sorulması üzerine ülkesinin Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini ve bu konuda yeni adım atılmasını desteklediklerini söyledi.