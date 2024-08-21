https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/iran-genelkurmay-baskanligi-reisinin-helikopterinin-dusmesiyle-ilgili-basinda-yer-alan-haberleri-1087118690.html

İran Genelkurmay Başkanlığı, Reisi'nin helikopterinin düşmesiyle ilgili basında yer alan haberleri yalanladı

İran Genelkurmay Başkanlığı, Reisi'nin helikopterinin düşmesiyle ilgili basında yer alan haberleri yalanladı

Sputnik Türkiye

İran Genelkurmay Başkanlığı, Fars Haber Ajansı’nın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesiyle ilgili haberini yalanladı. 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T22:55+0300

2024-08-21T22:55+0300

2024-08-21T22:54+0300

dünya

iran genelkurmay başkanlığı

fars haber ajansı

ibrahim reisi

helikopter kazası

medya

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İran basınında yer alan habere göre İran Genelkurmay Başkanlığı, Fars Haber Ajansının Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesiyle ilgili haberini yalanladı.Haberde, İran Genelkurmay Başkanlığının “Fars’ın ‘helikopter güvenlik protokollerinde öngörülenden iki kişi fazla taşındığı ve bu durumun uçuş irtifasını ayarlamaya yetecek itme kuvvetine engel teşkil etttiği ve kazanın yaşanmasında etken olduğu’ yönündeki haberi gerçeği yansıtmamaktadır” şeklindeki açıklamasına yer verildi.Açıklamada ayrıca, ‘medyanın bu tür haberleri yayınlarken dikkatli olması ve eylemlerini merkezi makamlarla koordine etmesi gerektiği’ ifadelerine yer verildi.Daha önce Fars Haber Ajansı, İran güvenlik servislerinden bir kaynağa dayandırarak verdiği haberinde, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nın helikopterindeki yolcu sayısının normalin üzerinde olmasının helikopterin gerekli yüksekliğe çıkmasını engellediğini ve bu durumun kazanın yaşanmasına yol açtığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/eski-iran-cumhurbaskani-reisinin-olumune-iliskin-rapor-tamamlandi-gostergeler-insan-hatasi-1087114529.html

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iran genelkurmay başkanlığı, fars haber ajansı, ibrahim reisi, helikopter kazası, medya