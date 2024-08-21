https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/eski-iran-cumhurbaskani-reisinin-olumune-iliskin-rapor-tamamlandi-gostergeler-insan-hatasi-1087114529.html
Eski İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne ilişkin rapor tamamlandı: 'Göstergeler insan hatası olmadığına işaret ediyor'
Eski İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne ilişkin rapor tamamlandı: 'Göstergeler insan hatası olmadığına işaret ediyor'
Sputnik Türkiye
Fars Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nın helikopterindeki yolcu sayısının normalin üzerinde olduğunu, bu nedenle gerekli... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T19:16+0300
2024-08-21T19:16+0300
2024-08-21T19:16+0300
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.İran güvenlik servislerinden bir kaynağın İran medyasına yaptığı açıklamada, olayın bir kaza olduğu ifade edildi.Kaynağın verdiği demeçte, “Güvenlik ve istihbarat servisleri detaylı bir soruşturmayı tamamladı ve yaşananların bir kaza olduğuna dair tam bir güven var. Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopter güvenlik protokollerinde öngörülenden iki kişi daha fazla taşıyordu ve pilot sisi fark edip helikopteri istenen irtifaya getirmeye çalıştığında ise, helikopter bunu yapacak güçten yoksundu ve sis nedeniyle sınırlı görüş koşullarında bir dağa çarptı” dedi.Kaynak, kalkış saatinin meteoroloji uzmanlarının verilerine göre önceden belirlendiğini ancak Cumhurbaşkanı Reisi'nin Azerbaycan sınırına yapacağı ziyaretin ertelenmesi nedeniyle kalkış saatinde havanın çoktan kötüleştiğini söyledi. Yine ajansta yer alan bilgiye göre, 'güvenlik önlemleri uyarınca helikopterlere GPS sistemleri takılmamıştı' iddiası ve uçağın elektronik sistemlerinin dışarıdan hacklenmesi ve bozulmaya çalışılması ihtimalinin de bulunmadığı ifade edildi.Soruşturma kapsamında ayrıca helikopterin düşmesine neden olabilecek herhangi bir kimyasal ya da tehlikeli madde izine de rastlanmadığı aktarıldı.'Tüm göstergeler insan hatası olmadığına işaret ediyor'Ajansın devlet güvenlik organlarından bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran istihbarat servislerinin eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüyle ilgili olarak 30 bin kişiyi sorguladığı ve elde edilen tüm bilgilerin helikopterin düşmesinde insan faktörünün olmadığına işaret ettiği ifade edildi. Ajansa konuşan kaynak, “Olaydan bu yana yaklaşık 30 bin kişi devlet güvenlik ve istihbarat organları tarafından sorgulamaya tabi tutuldu ve bu soruşturmaların sonuçları helikopter kazasında insan faktörünün olmadığını gösteriyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/reisi-ve-heyetinin-oldugu-kazanin-on-raporunu-yayinladi-helikopter-sabotaj-kurbani-olabilir-mi-1084158807.html
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iran, ibrahim reisi, helikopter, helikopter kazası, kaza, ölüm, rapor, iddia, kaynak
iran, ibrahim reisi, helikopter, helikopter kazası, kaza, ölüm, rapor, iddia, kaynak
Eski İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne ilişkin rapor tamamlandı: 'Göstergeler insan hatası olmadığına işaret ediyor'
Fars Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nın helikopterindeki yolcu sayısının normalin üzerinde olduğunu, bu nedenle gerekli yüksekliğe çıkamadığı ve sisli hava sebebiyle bir dağa çarpıtığını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.İran güvenlik servislerinden bir kaynağın İran medyasına yaptığı açıklamada, olayın bir kaza olduğu ifade edildi.
Kaynağın verdiği demeçte, “Güvenlik ve istihbarat servisleri detaylı bir soruşturmayı tamamladı ve yaşananların bir kaza olduğuna dair tam bir güven var. Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopter güvenlik protokollerinde öngörülenden iki kişi daha fazla taşıyordu ve pilot sisi fark edip helikopteri istenen irtifaya getirmeye çalıştığında ise, helikopter bunu yapacak güçten yoksundu ve sis nedeniyle sınırlı görüş koşullarında bir dağa çarptı” dedi.
Kaynak, kalkış saatinin meteoroloji uzmanlarının verilerine göre önceden belirlendiğini ancak Cumhurbaşkanı Reisi'nin Azerbaycan sınırına yapacağı ziyaretin ertelenmesi nedeniyle kalkış saatinde havanın çoktan kötüleştiğini söyledi. Yine ajansta yer alan bilgiye göre, 'güvenlik önlemleri uyarınca helikopterlere GPS sistemleri takılmamıştı' iddiası ve uçağın elektronik sistemlerinin dışarıdan hacklenmesi ve bozulmaya çalışılması ihtimalinin de bulunmadığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca helikopterin düşmesine neden olabilecek herhangi bir kimyasal ya da tehlikeli madde izine de rastlanmadığı aktarıldı.
'Tüm göstergeler insan hatası olmadığına işaret ediyor'
Ajansın devlet güvenlik organlarından bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran istihbarat servislerinin eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüyle ilgili olarak 30 bin kişiyi sorguladığı ve elde edilen tüm bilgilerin helikopterin düşmesinde insan faktörünün olmadığına işaret ettiği ifade edildi.
Ajansa konuşan kaynak, “Olaydan bu yana yaklaşık 30 bin kişi devlet güvenlik ve istihbarat organları tarafından sorgulamaya tabi tutuldu ve bu soruşturmaların sonuçları helikopter kazasında insan faktörünün olmadığını gösteriyor” dedi.