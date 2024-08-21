https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/hizbullah-israil-isgali-altindaki-golan-tepelerine-saldirdi-1087091117.html

Hizbullah, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne saldırdı

Hizbullah, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne saldırdı

Sputnik Türkiye

Hizbullah'ın, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Katzrin yerleşim bölgesine düzenlediği roket saldırısında 1 kişinin yaralandığı, bazı evlerde... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T11:26+0300

2024-08-21T11:26+0300

2024-08-21T11:26+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

lübnan

hizbullah

golan tepesi

golan tepeleri

gazze

gazze şeridi

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından, Golan Tepeleri'ne yaklaşık 50 roket atıldığı ifade edilirken atılan roketlerin bir kısmının hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, bazılarının ise Katzrin yerleşim bölgesine düştüğü kaydedildi.Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, roket saldırısında 1 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.İsrail basını ise atılan roketler nedeniyle Katzrin'deki bazı evlerde hasar oluştuğunu aktardı.Saldırıyı Hizbullah üstlendiHizbullah, yaptığı yazılı açıklamayla, Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait bir üssü hedef aldığını bildirdi.Saldırının, dün gece İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine düzenlediği hava bombardımana misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.İsrail savaş uçaklarının dün gece Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bm-israilin-gazzedeki-tahliye-karari-213-bin-filistinliyi-etkiledi-1087085696.html

israil

lübnan

golan tepesi

golan tepeleri

gazze

gazze şeridi

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