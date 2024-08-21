https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/hindistan-lideri-modi-kieve-gidiyor-1087084952.html

Hindistan lideri Modi Kiev'e gidiyor

Hindistan lideri Modi Kiev'e gidiyor

Sputnik Türkiye

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki günlük Polonya ziyaretinin ardından Ukrayna'ya gideceğini duyururken, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T09:35+0300

2024-08-21T09:35+0300

2024-08-21T09:35+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

kiev

varşova

polonya

hindistan

narendra modi

hindistan başbakanı narendra modi

rusya

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Modi, resmi ziyaret kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya uçmadan önce sosyal paylaşım ağı X'teki hesabından yaptığı açıklamada, 23 Ağustos'ta Kiev'e yapacağı ziyaret sırasında Zelenskiy ile Ukrayna ihtilafının barışçıl yollardan çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunmayı planladığını belirterek, Varşova ziyaretiyle ilgili mesajında, “Polonya'ya ziyaretim diplomatik ilişkilerimizin 70. yıldönümüne denk geliyor. Polonya, Orta Avrupa'da kilit bir ekonomik ortaktır. Ziyaret amacımız da demokrasi ve çoğulculuğa olan ortak bağlılığımız ilişkilerimizi daha da güçlendirmektedir. Ortaklığımızı daha da geliştirmek üzere dostum Başbakan Donald Tusk ve Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geleceğim” dedi.Ziyaret bir ilkZelenskiy'in daveti üzerine Ukrayna'yı ziyaret etmek üzere Polonya'dan yola çıkacağının altını çizen Hindistan lideri, açıklamasının devamında, “Bu bir Hindistan başbakanının Ukrayna'ya yaptığı ilk ziyaret. Başkan Zelenskiy ile ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve Ukrayna'da devam eden ihtilafın barışçıl yollardan çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunulması konusunda daha önce yaptığımız görüşmeleri takip etmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.Modi, bir dost ve ortak olarak bölgeye barış ve istikrarın hızla geri dönmesini arzuladıklarını sözlerine ekledi.Daha önce Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Modi'nin Polonya ve Ukrayna'ya yapacağı ziyaretle ilgili bir basın açıklaması yayınlarken, gazetecilerin Modi'nin Zelenskiy ile kendi barış planını görüşüp görüşmeyeceği konusundaki soruları yanıtlayan Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tanmaya Lal, ‘anlaşılabilir koşulları’ gerekçe göstererek Hindistan'ın çatışmaya ilişkin tutumunun aynı olduğunu vurgulamıştı.“Hindistan ilgili taraflar arasında barışçıl diyaloğu destekliyor ve çatışmayı çözmenin tek yolu olarak Rusya ve Ukrayna arasında barışçıl diyalog fikrine bağlı kalıyor” diyen Lal, Yeni Delhi’nin, kalıcı barışın ancak her iki tarafın da kabul edebileceği seçeneklerle sağlanabileceğine inandığını vurgulamıştı.Diplomat, “Bizim açımızdan Hindistan'ın tüm paydaşlarla temas halinde olmaya devam ettiğini söyleyebilirim” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/modi-rusyayi-sevincte-ve-kederde-ortak-olarak-nitelendirdi-1085687387.html

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kiev

varşova

polonya

hindistan

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