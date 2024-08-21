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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/hindistan-lideri-modi-kieve-gidiyor-1087084952.html
Hindistan lideri Modi Kiev'e gidiyor
Hindistan lideri Modi Kiev'e gidiyor
Sputnik Türkiye
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki günlük Polonya ziyaretinin ardından Ukrayna'ya gideceğini duyururken, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T09:35+0300
2024-08-21T09:35+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
kiev
varşova
polonya
hindistan
narendra modi
hindistan başbakanı narendra modi
rusya
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Modi, resmi ziyaret kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya uçmadan önce sosyal paylaşım ağı X'teki hesabından yaptığı açıklamada, 23 Ağustos'ta Kiev'e yapacağı ziyaret sırasında Zelenskiy ile Ukrayna ihtilafının barışçıl yollardan çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunmayı planladığını belirterek, Varşova ziyaretiyle ilgili mesajında, “Polonya'ya ziyaretim diplomatik ilişkilerimizin 70. yıldönümüne denk geliyor. Polonya, Orta Avrupa'da kilit bir ekonomik ortaktır. Ziyaret amacımız da demokrasi ve çoğulculuğa olan ortak bağlılığımız ilişkilerimizi daha da güçlendirmektedir. Ortaklığımızı daha da geliştirmek üzere dostum Başbakan Donald Tusk ve Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geleceğim” dedi.Ziyaret bir ilkZelenskiy'in daveti üzerine Ukrayna'yı ziyaret etmek üzere Polonya'dan yola çıkacağının altını çizen Hindistan lideri, açıklamasının devamında, “Bu bir Hindistan başbakanının Ukrayna'ya yaptığı ilk ziyaret. Başkan Zelenskiy ile ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve Ukrayna'da devam eden ihtilafın barışçıl yollardan çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunulması konusunda daha önce yaptığımız görüşmeleri takip etmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.Modi, bir dost ve ortak olarak bölgeye barış ve istikrarın hızla geri dönmesini arzuladıklarını sözlerine ekledi.Daha önce Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Modi'nin Polonya ve Ukrayna'ya yapacağı ziyaretle ilgili bir basın açıklaması yayınlarken, gazetecilerin Modi'nin Zelenskiy ile kendi barış planını görüşüp görüşmeyeceği konusundaki soruları yanıtlayan Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tanmaya Lal, ‘anlaşılabilir koşulları’ gerekçe göstererek Hindistan'ın çatışmaya ilişkin tutumunun aynı olduğunu vurgulamıştı.“Hindistan ilgili taraflar arasında barışçıl diyaloğu destekliyor ve çatışmayı çözmenin tek yolu olarak Rusya ve Ukrayna arasında barışçıl diyalog fikrine bağlı kalıyor” diyen Lal, Yeni Delhi’nin, kalıcı barışın ancak her iki tarafın da kabul edebileceği seçeneklerle sağlanabileceğine inandığını vurgulamıştı.Diplomat, “Bizim açımızdan Hindistan'ın tüm paydaşlarla temas halinde olmaya devam ettiğini söyleyebilirim” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/modi-rusyayi-sevincte-ve-kederde-ortak-olarak-nitelendirdi-1085687387.html
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hindistan ukrayna, modi, hindistan nüfusu, hindistan'ın başkenti, narendra modi, zelenskiy, zelensky,

Hindistan lideri Modi Kiev'e gidiyor

09:35 21.08.2024
© AP Photo / Manish Swarup Narendra Modi
Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Manish Swarup
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki günlük Polonya ziyaretinin ardından Ukrayna'ya gideceğini duyururken, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya ile barışı görüşeceğini vurguladı.
Modi, resmi ziyaret kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya uçmadan önce sosyal paylaşım ağı X'teki hesabından yaptığı açıklamada, 23 Ağustos'ta Kiev'e yapacağı ziyaret sırasında Zelenskiy ile Ukrayna ihtilafının barışçıl yollardan çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunmayı planladığını belirterek, Varşova ziyaretiyle ilgili mesajında, “Polonya'ya ziyaretim diplomatik ilişkilerimizin 70. yıldönümüne denk geliyor. Polonya, Orta Avrupa'da kilit bir ekonomik ortaktır. Ziyaret amacımız da demokrasi ve çoğulculuğa olan ortak bağlılığımız ilişkilerimizi daha da güçlendirmektedir. Ortaklığımızı daha da geliştirmek üzere dostum Başbakan Donald Tusk ve Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geleceğim” dedi.

Ziyaret bir ilk

Zelenskiy'in daveti üzerine Ukrayna'yı ziyaret etmek üzere Polonya'dan yola çıkacağının altını çizen Hindistan lideri, açıklamasının devamında, “Bu bir Hindistan başbakanının Ukrayna'ya yaptığı ilk ziyaret. Başkan Zelenskiy ile ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve Ukrayna'da devam eden ihtilafın barışçıl yollardan çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunulması konusunda daha önce yaptığımız görüşmeleri takip etmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Modi, bir dost ve ortak olarak bölgeye barış ve istikrarın hızla geri dönmesini arzuladıklarını sözlerine ekledi.
Daha önce Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Modi'nin Polonya ve Ukrayna'ya yapacağı ziyaretle ilgili bir basın açıklaması yayınlarken, gazetecilerin Modi'nin Zelenskiy ile kendi barış planını görüşüp görüşmeyeceği konusundaki soruları yanıtlayan Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tanmaya Lal, ‘anlaşılabilir koşulları’ gerekçe göstererek Hindistan'ın çatışmaya ilişkin tutumunun aynı olduğunu vurgulamıştı.
Hindistan ilgili taraflar arasında barışçıl diyaloğu destekliyor ve çatışmayı çözmenin tek yolu olarak Rusya ve Ukrayna arasında barışçıl diyalog fikrine bağlı kalıyor” diyen Lal, Yeni Delhi’nin, kalıcı barışın ancak her iki tarafın da kabul edebileceği seçeneklerle sağlanabileceğine inandığını vurgulamıştı.
Diplomat, “Bizim açımızdan Hindistan'ın tüm paydaşlarla temas halinde olmaya devam ettiğini söyleyebilirim” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan lideri Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
DÜNYA
Modi, Rusya'yı ‘sevinçte ve kederde ortak’ olarak nitelendirdi
9 Temmuz, 13:20
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