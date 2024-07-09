https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/modi-rusyayi-sevincte-ve-kederde-ortak-olarak-nitelendirdi-1085687387.html

Modi, Rusya'yı ‘sevinçte ve kederde ortak’ olarak nitelendirdi

Modi, Rusya'yı ‘sevinçte ve kederde ortak’ olarak nitelendirdi

Sputnik Türkiye

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'yı 'her koşulda yardıma koşan dost' şeklinde nitelendirerek ikili ilişkileri güçlendirme çabalarından dolayı Putin'e... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T13:20+0300

2024-07-09T13:20+0300

2024-07-09T13:20+0300

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Resmi ziyarette bulunduğu Moskova'da Hint diasporasıyla bir araya gelen Modi, burada yaptığı konuşmada, “Rusya kelimesini duyduğumda aklıma gelen ilk şey, hem sevinçte hem kederde ortak oluyor” derken, Rusya'yı Hindistan'ın her koşulda yardıma koşan dostu ve güvenilir bir müttefiki olarak niteledi.Rusya ile ilişkilerinin her zaman olumlu ilerleyeceğinin altını çizen Modi, ikili ilişkileri güçlendirme çabalarından ötürü Putin'e teşekkür ederek, Moskova-Yeni Delhi ilişkilerinin güçlü bir temele ve karşılıklı güvene dayandığını ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Putin ile Hindistan Başbakanı Modi, dün akşam Moskova'da gayri resmi bir görüşme gerçekleştirmişti.Paylaşılan görüntülerde, iki liderin rezidansın bulunduğu bölgeyi elektrikli küçük bir araçla gezdikleri ve sonrasında bazı atlarla ilgilendiği görülmüştü.Putin ile Modi'nin bugün dar ve genişletilmiş formatlarda bir dizi resmi toplantıda bir araya gelmesi planlanıyor.

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