https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/modi-rusyayi-sevincte-ve-kederde-ortak-olarak-nitelendirdi-1085687387.html
Modi, Rusya'yı ‘sevinçte ve kederde ortak’ olarak nitelendirdi
Modi, Rusya'yı ‘sevinçte ve kederde ortak’ olarak nitelendirdi
Sputnik Türkiye
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'yı 'her koşulda yardıma koşan dost' şeklinde nitelendirerek ikili ilişkileri güçlendirme çabalarından dolayı Putin'e... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T13:20+0300
2024-07-09T13:20+0300
2024-07-09T13:20+0300
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Resmi ziyarette bulunduğu Moskova'da Hint diasporasıyla bir araya gelen Modi, burada yaptığı konuşmada, “Rusya kelimesini duyduğumda aklıma gelen ilk şey, hem sevinçte hem kederde ortak oluyor” derken, Rusya'yı Hindistan'ın her koşulda yardıma koşan dostu ve güvenilir bir müttefiki olarak niteledi.Rusya ile ilişkilerinin her zaman olumlu ilerleyeceğinin altını çizen Modi, ikili ilişkileri güçlendirme çabalarından ötürü Putin'e teşekkür ederek, Moskova-Yeni Delhi ilişkilerinin güçlü bir temele ve karşılıklı güvene dayandığını ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Putin ile Hindistan Başbakanı Modi, dün akşam Moskova'da gayri resmi bir görüşme gerçekleştirmişti.Paylaşılan görüntülerde, iki liderin rezidansın bulunduğu bölgeyi elektrikli küçük bir araçla gezdikleri ve sonrasında bazı atlarla ilgilendiği görülmüştü.Putin ile Modi'nin bugün dar ve genişletilmiş formatlarda bir dizi resmi toplantıda bir araya gelmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/modi-rusyayla-daha-saglam-baglarin-bulunmasi-iki-ulke-halklarinin-da-cikarina-1085657673.html
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hindistan, rusya, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi, vladimir putin, moskova
hindistan, rusya, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi, vladimir putin, moskova
Modi, Rusya'yı ‘sevinçte ve kederde ortak’ olarak nitelendirdi
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'yı 'her koşulda yardıma koşan dost' şeklinde nitelendirerek ikili ilişkileri güçlendirme çabalarından dolayı Putin'e teşekkür etti.
Resmi ziyarette bulunduğu Moskova'da Hint diasporasıyla bir araya gelen Modi, burada yaptığı konuşmada, “Rusya kelimesini duyduğumda aklıma gelen ilk şey, hem sevinçte hem kederde ortak oluyor” derken, Rusya'yı Hindistan'ın her koşulda yardıma koşan dostu ve güvenilir bir müttefiki olarak niteledi.
Rusya ile ilişkilerinin her zaman olumlu ilerleyeceğinin altını çizen Modi, ikili ilişkileri güçlendirme çabalarından ötürü Putin'e teşekkür ederek, Moskova-Yeni Delhi ilişkilerinin güçlü bir temele ve karşılıklı güvene dayandığını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Hindistan Başbakanı Modi, dün akşam Moskova'da gayri resmi bir görüşme gerçekleştirmişti.
Paylaşılan görüntülerde, iki liderin rezidansın bulunduğu bölgeyi elektrikli küçük bir araçla gezdikleri ve sonrasında bazı atlarla ilgilendiği görülmüştü.
Putin ile Modi'nin bugün dar ve genişletilmiş formatlarda bir dizi resmi toplantıda bir araya gelmesi planlanıyor.