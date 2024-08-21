https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/hamilelikte-icilen-1-sigara-yenidoganda-hastalik-riskini-yuzde-31-artiyor-1087111185.html

Hamilelikte içilen 1 sigara, yenidoğanda hastalık riskini yüzde 31 artıyor

Hamilelikte içilen 1 sigara, yenidoğanda hastalık riskini yüzde 31 artıyor

Sputnik Türkiye

ABD'de yapılan yeni araştırma sonuçları, gebelik öncesinde veya gebelik sırasında hamile kadınların sigara içmelerinin yenidoğanlarda hastalık riskini büyük... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T17:51+0300

2024-08-21T17:51+0300

2024-08-21T17:52+0300

yaşam

sigara

sigara yasağı

hamile kadın

araştırma

nikotin

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Yapılan yeni araştırmada, hamilelik sırasında içilen sigaranın doğumları hangi oranda kötü etkilediğine dair sonuçlar elde edildi. 12 milyondan fazla ABD'li aile üzerinde yapılan yeni bir analize göre, hamilelik öncesinde veya sırasında günde bir veya iki sigara içmek bile yeni doğanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği görüldü. Dünya'da tahminen hamile kadınların yüzde 1,7'si sigara içmekte ve bu oran Avrupa'da yüzde 8.1 ve Amerika'da yüzde 5.9'e kadar çıkmakta.Hamilelik sırasında sigara içmek doğan bebeğin sağlığını olumsuz etkileyerek erken doğum, bebeğin büyümesinin kısıtlanması, düşük yapılmasını ve ölüm riskini artırabilir.Yenidoğanlarda olan sağlık komplikasyonları incelendiYapılan araştırmada, sigara kullanımı ile doğumdan hemen sonra kendi kendine nefes alamayan yenidoğanın ventilasyona ihtiyaç duyması, sepsis olan, nöbetler geçiren veya nörolojik işlev bozukluğu ile doğan yenidoğanlar, yoğun bakım ünitesine alınan yenidoğanlar gibi önemli sağlık sorunları yaşayan bebekler incelendi.Normalde bebeklerin yaklaşık yüzde 9,5'i bu sorunları yaşarken, araştırmacılar anneleri hamilelikten önce sigara içiyorsa bu komplikasyonlardan birkaçına sahip olma olasılıklarının yüzde 27, hamilelik sırasında herhangi bir noktada sigara içiyorsa yüzde 31 daha fazla olduğunu bulmuşlar.Hamilelik sırasında sigara içmenin kötü sonuçlara neden olduğu herkes tarafından bilinse de, yapılan araştırmalar sonucu 'hamilelik öncesinde ya da hamilelik sırasında içilen bir sigaranın bile güvenli olmadığına' işaret etti.Hamilelik sırasında nikotin daha hızlı emiliyorBebek sağlığını korumak için sigaranın 'tamamen bırakılmasının' önemini vurgulayan araştırmacılar, hamilelik sırasında nikotin metabolizması hızlandığı için hamile kadınların sigarayı bırakmasının daha zor olabileceğini, bunun da vücudun nikotini daha çabuk emdiği anlamına geldiğini bildirdi.

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hamilelikte sigara içmek, hamilelikte sigara içtim